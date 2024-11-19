ينطلق الاكتتاب في الطرح العام الأولي للمصرف المتحد - التابع للبنك المركزي المصري - في البورصة المصرية خلال الفترة 20 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر المقبل، وفق ما أعلنته البورصة في بيان الثلاثاء.

ويعتزم المصرف جمع ما بين 4.2 و5.1 مليار جنيه أي بين (85 و 103 مليون دولار) من طرح 330 مليون سهم تمثل 30% من أسهمه بنطاق سعري بين 12.7 و 15.6 جنيه للسهم الواحد ( 0.26 و 0.32 دولار).

وسيكون اكتتاب المؤسسات والمخصص له نحو 95% من أسهم الطرح خلال الفترة 20 - 25 نوفمبر الجاري، وفق بيان الثلاثاء.

أما اكتتاب الأفراد في 5% من أسهم الطرح فسيكون بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل.

كانت الحكومة المصرية تسعى لبيع المصرف لمستثمر استراتيجي لكنها لم تتمكن من التوصل لاتفاق، ما جلعها تلجأ للبورصة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا