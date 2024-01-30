وقعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، التابعة لمجموعة بيورهيلث القابضة الإماراتية، اتفاقية نهائية للاستحواذ على نحو 25% من شركة مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مقابل 150 مليون دولار.

وتتوسع الشركات الإماراتية في الاستثمار في قطاعات وأنشطة غير نفطية، وفق رؤية الدولة الغنية بالنفط لتنويع مصادر الاقتصاد وزيادة مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وصحة، تأسست عام 2007، وتضم أكثر من 14 مستشفى وأكثر من 70 عيادة رعاية صحية أولية ورعاية متنقلة. وهي جزء من بيورهيلث القابضة التي تمتلك وتدير مستشفيات وعيادات عامة في إمارة أبوظبي من خلال أكثر من 25 مستشفى، و100 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وغير ذلك.

أما مدينة الشيخ شخبوط، فتأسست عام 2019، وتقدم المستشفى الرعاية الطبية لأكثر من 30 تخصص، من خلال نحو 700 سرير مرضى، و 18 غرفة عمليات و 26 وحدة عناية مركزة لحديثي الولادة، ومختبر، وفق حسابها على لينكد إن.

وحسب إفصاح من بيورهيلث القابضة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، الثلاثاء، ستشتري شركة صحة، حصة شركة مايوكلينك في شركة مستشفى مدينة الشيخ شخبوط.

وقالت الشركة إن تأثير مبلغ الاستحواذ وأرباحه المتوقعة سينعكس في النتائج المالية للربع الأول من العام 2024.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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