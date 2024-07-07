تستهدف شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول المصرية، جمع 25 مليون جنيه (520.3 ألف دولار) بشكل مبدئي من الاكتتاب في صندوق مصر مؤشر شريعة اكويتي، وهو أول صندوق يحاكي مؤشر البورصة المصرية شريعة EGX33، وفق ما قاله عمرو أبو العنين الرئيس التنفيذي للشركة لزاوية عربي.

ويبدأ الاكتتاب في الصندوق يوم الأحد، وسيستثمر الصندوق في أسهم الشركات المدرجة بمؤشر الشريعة في البورصة المصرية ويحاكي عوائد المؤشر.

"نستهدف المستثمرين من السوق المحلي وخارجه دون سقف لاي منهم..فترة الاكتتاب القانونية شهرين وسيتم تقييم الموقف أسبوعيا،" وفق أبو العنين.

وتستهدف الشركة أن يصبح الصندوق من أكبر 5 صناديق في مجال صناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق وعددها 12 صندوق (بما في ذلك الصناديق المتوازنة منها، والتي تعتمد على توازن بين الأسهم والعائد النقدي) خلال عام من إطلاقه.

وأطلقت البورصة الشهر الماضي، مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index ويضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتمثل الشركات 16 قطاع بينها مجموعة طلعت مصطفى القابضة وإعمار مصر للتنمية، سوديك، أوراسكوم كونستراكشون، وأوراسكوم للتنمية مصر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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