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إنفوجرافك: قبل وبعد رأس الحكمة.. كيف تحركت أسهم شركات عقارية في مصر بالربع الأول 2024؟
وقعت الحكومة المصرية، فبراير الماضي، صفقة وصفتها بأنها "أكبر صفقة استثمار مباشر" مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية السياحية بقيمة 35 مليار دولار، حصلت على دفعة أولى منها بـ 15 مليار دولار وتترقب الدفعة الثانية
٦ أبريل، ٢٠٢٤
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