تراجع صافي أرباح مجموعة ملتيبلاي الإماراتية - وهي شركة قابضة مقرها أبوظبي تابعة للشركة العالمية القابضة الإماراتية - خلال العام الماضي رغم ارتفاع الإيرادات.

وسجل صافي الربح في 2023 نحو 552 مليون درهم ( 150.3 ألف دولار) من 18.6 مليار درهم في العام 2022، وفق بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، الأربعاء.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنحو 15% على أساس سنوي لتسجل 1.29 مليار درهم في 2023 مقابل 1.1 مليار درهم في 2022، وفق البيانات.

وتشير بيانات القوائم المالية المرسلة لسوق أبوظبي إلى تراجع إيرادات الاستثمار وغيرها إلى 407.3 مليون درهم بدلا من 18.4 مليار درهم في العام 2022، وارتفاع تكلفة التمويل إلى 415.6 مليون درهم في 2023 من 150 مليون درهم في السنة السابقة.

كما أظهرت البيانات تحمل المجموعة مصاريف ضريبة دخل بقيمة 28.9 مليون درهم في 2023.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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