تضاعف صافي أرباح شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية المصرية خلال الربع الثالث من العام 2023 بأكثر من 111% على أساس سنوي، بحسب إفصاح من الشركة للبورصة المصرية يوم الأربعاء.

وتأسست مجموعة إي فاينانس عام 2005 كشركة متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وهي المسؤولة عن إدارة وتشغيل الشبكة المالية للحكومة المصرية. واستحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار -المملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادي السعودي- على حصة أقلية فيها في أغسطس 2022.

وسجل صافي الربح في الربع الثالث إلى نحو 433.43 مليون جنيه (14 مليون دولار)، مقابل 205.05 مليون جنيه في الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي إلى نحو مليار جنيه مقارنة بنحو 675.8 مليون جنيه في الفترة نفسها من عام 2023.

تسعة أشهر

ارتفعت الأرباح الصافية للشركة بـ 67.5% خلال التسعة أشهر من عام 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 1.16 مليار جنيه مقابل 691.58 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات خلال التسعة أشهر بـ 47.3% لتصل إلى 2.8 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه في الفترة المقارنة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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