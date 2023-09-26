- سياسة الشركة لتوزيعات الأرباح تنص على توزيع أرباح لا تقل عن 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) للعام 2023، رهناً بموافقة المساهمين

- منذ الاكتتاب العام الأولي في 2017 استمرت الشركة في تقديم عائدات مجزية للمساهمين مع توزيع إجمالي أرباح بلغت 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار)

- 3 أكتوبر 2023 هو آخر يوم لشراء الأسهم لاستحقاق الأرباح المرحلية لعام 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، والمدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت (الرقم:AEA006101017) و(الرمز :ADNOCDIST)، اليوم موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، أي ما يعادل 10.285 فلس للسهم عن النصف الأول من عام 2023، حيث سيكون تاريخ 3 أكتوبر 2023 هو آخر يوم لشراء الأسهم لاستحقاق الأرباح المرحلية.

وتعد هذه الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2023 التي من المتوقع أن تبلغ على الأقل 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، أي ما يعادل 20.57 فلس للسهم ، وفقاً لسياسة الشركة لتوزيعات الأرباح. ومن المتوقع دفع الجزء الثاني والأخير من أرباح عام 2023 في أبريل 2024، وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين. وتقدّم توزيعات أرباح عام 2023 عائداً سنوياً بنسبة 5.4 % (بناء على سعر 3.80 درهم للسهم كما في 25 سبتمبر 2023).

وتنص سياسة الشركة لتوزيعات الأرباح لعام 2024 وما يليه السنوات على توزيع أرباح نقدية بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي للشركة والثقة في آفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية، ما سيعزز فرص النمو وقدرة الشركة على تحقيق عائدات نقدية مستقرة لمساهميها.

ومنذ الطرح العام الأولي في عام 2017، حققت أدنوك للتوزيع عائدات مجزية للمساهمين من خلال سياستها لتوزيع الأرباح التصاعدية التي شهدت منذ الطرح العام الأولى توزيع أرباح إجمالية بلغت 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار)، بما في ذلك أرباح النصف الأول من عام 2023.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "تواصل أدنوك للتوزيع تحقيق عائدات مجزية لمساهميها مدعومة بالتركيز على استراتيجيتنا للنمو الذكي وتعزيز تنافسية أعمالنا وتحقيق قيمة إضافية من خلال تحسين كفاءة الأعمال لنصبح الوجهة المفضلة للعملاء. كما أن الميزانية العمومية القوية للشركة وقدرتنا على توليد تدفقات نقدية ثابتة وقوية يدعمان التخصيص الفعال لرأس المال لتحقيق النمو المستقبلي، مما يعود بالمزيد من الأرباح على المساهمين."

وأضاف: " سنواصل جهودنا الاستباقية لتلبية جميع احتياجات العملاء واستكشاف فرص نمو جديدة تعززنا مكانة أدنوك للتوزيع الرائدة. وسنعمل أيضًا على تعزيز زخم النمو الحالي وتحقيق المزيد من العائدات المجزية للمساهمين بالتركيز على كسب ثقة العملاء والتزامنا باستدامة نمو الأرباح."

وفي نتائجها المالية عن النصف الأول من عام 2023، كانت أدنوك للتوزيع قد أعلنت تسجيل زيادة في الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.57مليار درهم (427 مليون دولار) بزيادة بنسبة 9% على أساس سنوي. كما شهدت نتائج النصف الأول من عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 2% على أساس سنوي في صافي الأرباح، باستثناء حركة المخزون، ليصل إلى 1.03 مليار درهم (280 مليون دولار) ، مدعوماً بارتفاع مبيعات الوقود ومبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة.

وحافظت الشركة على ميزانية عمومية متينة حيث بلغ معدل الدين الى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء نحو 1.13 مرة في نهاية النصف الأول من العام، كما حافظت على مركز مالي قوي بسيولة بلغت 4.7 مليار درهم (1.27 مليار دولار) في نهاية الفترة. كما سجلت الشركة أرباحاً محتجزة بقيمة 1.7 مليار درهم (475 مليون دولار)، مع مركز نقدي وافر بلغ 1.9 مليار درهم (522 مليون دولار).

قامت أدنوك للتوزيع، في الأعوام الأخيرة، بتسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو حيث افتتحت الشركة خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 200 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ليصل بذلك عدد محطات شبكتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 575 محطة خدمة بما في ذلك 64 محطة خدمة في السعودية. كما أحرزت الشركة تقدماً كبيراً في مجال توسعها دولياً حيث استحوذت على حصة 50% من شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر"، مما أضاف 240 محطة خدمة إلى محفظة محطاتها.

وتواصل أدنوك للتوزيع استكشاف فرص النمو ومصادر الإيرادات الجديدة التي يُتيحها الانتقال في قطاع الطاقة حيث تركز الشركة على حلول التنقل الجديدة مثل خدمات شحن المركبات الكهربائية وغيرها من مبادرات الاستدامة. وفي سعيها المستمر لمواكبة أعمالها للمستقبل، تركز الشركة على النمو والاستدامة انطلاقًا من هدفها الرئيس المتمثل في خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها. كما تمضي الشركة قدماً في خططها للنمو، وتظل في مركز قوي يتيح لها تحقيق خطط توسعها لعام 2023 والرامية إلى افتتاح ما بين 25 إلى 35 محطة خدمة جديدة. وتماشياً مع استراتيجيتها للنمو الذكي، توسعت شبكة الدول التي تصدر إليها أدنوك للتوزيع مجموعة زيوت تشحيم أدنوك فويجر حيث ارتفع عدد أسواق التصدير إلى 32 سوقاً في جميع أنحاء العالم.

التواريخ الرئيسية:

موافقة مجلس إدارة الشركة

25 سبتمبر 2023

تاريخ آخر يوم للشراء

3 أكتوبر 2023

تاريخ إغلاق السجل

5 أكتوبر 2023

توزيع الأرباح

بعد 30 يوماً من تاريخ الموافقة

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حول "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح أدنوك للتوزيع وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير أدنوك للتوزيع محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 32 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 50 عاماً من تأسيسها، تدير أدنوك للتوزيع أكثر من 570 محطة خدمة، 511 محطة خدمة في دولة الإمارات و64 محطة خدمة في السعودية. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 351 متجر واحة أدنوك و33 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 30 يونيو 2023. بالإضافة إلى ذلك، أكملت أدنوك للتوزيع في فبراير صفقة مع "توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس." للاستحواذ على حصة 50% من أعمال شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م"، وهو ما يُعد أول حضور رسمي للشركة في السوق المصري. تهدف أدنوك للتوزيع إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.adnocdistribution.ae.