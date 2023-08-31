قالت شركة طاقة عربية إنه تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة بلغ عددها 154.8 مليون سهم بقيمة 1.21 مليار جنيه (38.8 مليون دولار).

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل أخرى في بيان نشرته البورصة المصرية يوم الخميس.

شركة طاقة عربية تابعة لمجموعة القلعة المصرية للاستثمار إحدى شركات القطاع الخاص الشهيرة في مصر.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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