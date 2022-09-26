تعتزم مجموعة برجيل القابضة للخدمات الصحية إدراج 11% من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفقا لبيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الاثنين.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب بالأسهم في 30 سبتمبر لغاية 4 أكتوبر، على أن يتم التداول بالأسهم اعتبارا من 10 أكتوبر.

وتمتلك برجيل التي تأسست عام 2007، 16 مستشفى و23 مركز طبي في كل من الإمارات وعُمان.

وعلى صعيد منفصل، قالت برجيل إنها تعتزم دفع توزيعات أرباح نقدية اعتبارا من عام 2023 على أساس صافي الدخل.

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أرباح وإيرادات

- وصلت إيرادات برجيل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى نحو 3.35 مليار درهم (912 مليون دولار).

- أما الإيرادات نصف السنوية لعام 2022 فبلغت نحو 1.89 مليار درهم (514.6 مليون دولار).

- عام 2021، حققت أرباح صافية بـ 234.1 مليون درهم (63.7 مليون دولار).

- أرباح صافية بـ 152.9 مليون درهم في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 (41.6 مليون دولار).

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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