قالت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، يوم الاربعاء، إن "منارة المعادن للاستثمار" شركتها المشتركة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكملت عملية الاستحواذ على نسبة 10% من شركة فالي للمعادن الأساسية المحدودة البرازيلية، بحسب إفصاح من شركة معادن للبورصة السعودية (تداول).

و"منارة" هي مشروع مشترك مملوك لشركة "معادن" وصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) بنسب 51% و49% على التوالي، وتأسست الشركة لغرض الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي.

ووفق البيان، تم اكمال صفقة الاستحواذ بين منارة المعادن للاستثمار وفالي للمعادن البرازيلية يوم 30 أبريل 2024.

وكانت شركة منارة المعادن للاستثمار قد وقعت، في يوليو 2023، صفقة ملزمة للاستحواذ على ما نسبته 10% من شركة فالي للمعادن الأساسية المحدودة البرازيلية.

وتتوقع معادن، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 67.18% من أسهمها، أن ينعكس التأثير المالي لصفقة الاستحواذ اعتبارا من النصف الأول من عام 2024، وفق بيان سابق للشركة.

وتمتلك شركة فالي -التي تُقدر قيمتها السوقية في بورصة البرازيل بنحو 67.4 مليار دولار وفق رويترز- مشاريع كبيرة في أهم مناطق التعدين في العالم بما في ذلك كندا والبرازيل وإندونيسيا. ولدى فالي وحدة للمعادن الأساسية تنتج النحاس والنيكل.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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