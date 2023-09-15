أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) الجمعة عن تحديد يوم 20 سبتمبر لاجتماع مجلس الإدارة من أجل مناقشة توزيعات أرباح بقيمة 425 مليون درهم (115.7 مليون دولار) أو ما يعادل 0.0425 درهم للسهم عن النصف الأول من العام، بحسب بيان من الشركة على سوق دبي المالي.

وتداول سهم إمباور - المشغل الرئيسي لخدمات التبريد بالإمارات - على بورصة دبي لأول مرة نوفمبر العام الماضي بعد طرح عام أولي جمع 2.66 مليار درهم (724 مليون دولار).

ويزداد زخم الطروحات بدبي في الفترة الأخيرة مدفوعا بخطة حكومية طموحة لزيادة عدد الشركات على البورصات الإماراتية لتنويع مصادر الدخل.

وتقدم إمباور خدماتها لأكثر من 110 ألف عميل في أكثر من 1,400 مبنى، بحسب موقع الشركة الرسمي.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا