استحوذت مجموعة "ملتيبلاي"، وهي شركة قابضة مقرها أبوظبي، على حصة 80% في شركة "انترناشونال انيرجي القابضة" الإماراتية العاملة في مجال خدمات المرافق والطاقة، فيما استحوذت شركة ألفا ظبي القابضة على حصة الـ 20% المتبقية بالشركة.

وقالت ألفا ظبي القابضة، التي تأسست في 2013 وتعمل في نشاط الاستثمار، إنها أكملت الاستحواذ على حصة من شركة انترناشيونال انيرجي التابعة لمجموعة العالمية القابضة الإماراتية، بعد استيفاء الإجراءات والموافقات اللازمة، بحسب بيان من الشركة لسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

فيما تهدف "ملتيبلاي" من خلال استحواذها على 80% من "انترناشونال انيرجي القابضة" إلى مواصلة توسيع استثماراتها في قطاع خدمات المرافق والطاقة على الصعيد العالمي، بحسب بيان للمجموعة يوم الثلاثاء.

والعالمية القابضة هي شركة إماراتية مقرها أبوظبي تأسست عام 1998، وبلغت قيمتها السوقية 619 مليار درهم إماراتي (168.6 مليار دولار) في يونيو 2022، وتضم أكثر من 372 شركة تابعة، ويرأس مجلس إدارتها طحنون بن زايد آل نهيان وهو مستشار الأمن الوطني للإمارات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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