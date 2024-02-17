أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع المنتهي يوم الخميس 15 فبراير 2024 على ارتفاع جماعي على أساس يومي وأسبوعي مع ارتفاع ملحوظ لأسهم الرعاية الصحية. ويواصل المؤشر السبعيني تحقيق قمة تاريخية جديدة بقيادة سهم إعمار مصر.

المؤشر الثلاثيني

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" (EGX30) بنسبة طفيفة بحوالي 0.2% مقارنة بإغلاق الأربعاء لينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.8% مقارنة بالأسبوع السابق.

وأغلق المؤشر الثلاثيني الخميس عند 28,926 نقطة تقريبا وهو مستوى أقل بحوالي 4.7% من القمة التاريخية التي حققها المؤشر عند 30,347 نقطة في 31 يناير الماضي.

وجاء سهم بلتون القابضة – ضمن المؤشر الثلاثيني - كأعلى سهم من حيث قيم تداول البورصة يوم الخميس بتداولات بلغت 535.5 مليون جنيه، وبارتفاع 1.4% مقارنة بإغلاق الأربعاء و 2.6% على أساس أسبوعي.

وكانت أسهم القطاع الصحي بالمؤشر الثلاثيني هي الأعلى ارتفاع يوم الخميس بقيادة سهم الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو" وابن سينا فارما.

وقفز سعر سهم "ايبيكو" بنسبة 7.2% يوم الخميس مقارنة بإغلاق الأربعاء وبنسبة 12.6% على أساس أسبوعي. كما ارتفع سهم ابن سينا فارما بنسبة 6.0% يوم الخميس مقارنة بالأربعاء وبنسبة 18.1% على أساس أسبوعي.

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي - وهو أكبر بنك خاص في مصر وصاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي - بنسبة 1.2% خلال جلسة الخميس لينهي الأسبوع عند 81.0 جنيه للسهم بارتفاع طفيف نسبته 0.6% على أساس أسبوعي. وكان البنك قد أعلن خلال الأسبوع عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال عام 2023.

المؤشر السبعيني

قفز المؤشر السبعيني بنسبة 1.4% يوم الخميس ليغلق الأسبوع عند 7,243.9 نقطة وهي قمة تاريخية جديدة يحققها المؤشر وبارتفاع بلغ 5.2% مقارنة بالأسبوع السابق.

وجاء سهم إعمار مصر – ضمن المؤشر السبعيني – كأكثر الأسهم ارتفاع يوم الخميس ليغلق الأسبوع عند 6.88 جنيه للسهم وهو أعلى إغلاق تاريخي للسهم. وكان السهم وصل الخميس إلى مستوى 7.05 جنيه وهو أعلى سعر يصل إليه السهم خلال جلسة. وارتفع السهم الخميس بنسبة ارتفاع 5.0% مقارنة بالأربعاء وبنسبة 16.8% على أساس أسبوعي.

وبلغت تداولات سهم إعمار الخميس حوالي 506 مليون جنيه ليصبح ثاني أعلى سهم تداول في البورصة المصرية يوم الخميس، والأعلى ضمن أسهم المؤشر السبعيني.

وجاء سهم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية "راميدا" بالمؤشر السبعيني ضمن الأسهم الأكثر ارتفاع. وارتفع السهم بنسبة 5.6% مقارنة بإغلاق الأربعاء وبنسبة 15.2% على أساس أسبوعي.

قيم التداولات وفئات المستثمرين

وبلغت قيمة تداولات أسهم البورصة المصرية المقيدة حوالي 6.3 مليار جنيه الخميس مقابل 5.3 مليار جنيه الأربعاء، ومقابل 4.9 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.

وخلال جلسة نهاية الأسبوع، سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 156.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 4.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام، مثلت تعاملات المصريين 90.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 2.9% و سجل العرب 6.3%. وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 2.3 مليار جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 344.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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