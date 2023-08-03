وافقت الجمعية العامة غير العادية، لشركة حديد عز المصرية، على إبرام ضمانة سداد تضامنية لصالح شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية التابعة لها، لتمويل تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري.

ووفقا لبيان من شركة حديد عز – المملوكة لرجل الأعمال المصري والسياسي السابق أحمد عز – للبورصة المصرية الخميس، ستبلغ قيمة الضمانة 250 مليون دولار بحد أقصى.

وكان مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، وافق الشهر الماضي على تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من البورصة، فيما توصلت الشركة لاتفاق مع الحكومة المصرية لبيع نحو 31% من مساهمي المال العام من خلال بنكي الأهلي المصري والاستثمار القومي.

ووفقا لما أعلنته الحكومة الشهر الماضي، فإن قيمة تخارج مساهمي المال العام من الشركة تبلغ 241 مليون دولار، منها 60% من هذا المبلغ بالدولار والباقي بالجنيه المصري.

وتمتلك حديد عز حاليا نسبة الغالبية 64% من العز الدخيلة.

وقالت العز الدخيلة، في بيان سابق، إنه سيتم شراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار في الشركة بعد الشطب بسعر 1250 جنيه للسهم (40.4 دولار)، خلال مدى زمني لا يتجاوز 3 أشهر، على أن يتم تمويل عملية الشراء من خلال تمويل مشترك طويل الأجل بالعملة الأجنبية من عدد من البنوك خارج مصر.

وكان مجلس إدارة العز الدخيلة، وافق على دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم 5 أغسطس، للنظر في الموافقة على الشطب الاختياري.

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(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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