قالت الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)، في إفصاح يوم الأحد، إنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) يعتزم بموجبها الصندوق الاكتتاب في أسهم جديدة في الشركة عن طريق زيادة رأس المال.

يأتي هذا فيما يعمل صندوق الاستثمارات العامة -الذي يقود رؤية المملكة 2030 الهادفة لتنويع اقتصاد السعودية بعيدا عن عائدات النفط- على تنويع محفظة استثماراته.

ووفق إفصاح من الشركة للبورصة السعودية الأحد، فسوف يكتتب صندوق الاستثمارات بأسهم نقدية جديدة تمثل حصة أقلية كبيرة -لم يحددها البيان- في شركة إعادة سيتم إصدارها بسعر 16 ريال سعودي (نحو 4.3 دولار) للسهم الواحد.

وتتضمن الصفقة المقترحة وقف العمل بحقوق الأولوية للمساهمين الحاليين في شركة إعادة. وحقوق الأولوية هي ورقة مالية قابلة للتداول أو التنازل تعطي صاحبها حق أولوية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة.

وجاء في البيان أن الصفقة المقترحة مشروطة بعدم وجود أي تغيير في منصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب آخر في الإدارة التنفيذية لشركة إعادة.

ويشترط لتنفيذ الصفقة المقترحة، وفق البيان، إبرام شركة إعادة وصندوق الاستثمارات اتفاقية الاكتتاب.

في حين تنتهي مذكرة التفاهم بمرور ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعها ما لم يتم تمديدها، أو عند إبرام اتفاقية اكتتاب ملزمة، أو باتفاق الجانبين على إنهاء مذكرة التفاهم، أو بعد 15 يوم من إخطار الصندوق شركة إعادة كتابيا برغبته في وقف المفاوضات وعدم متابعة الصفقة المقترحة.

ماذا نعرف عن شركة إعادة؟

(بحسب موقعها الإلكتروني وملفها على البورصة)

تزاول شركة "إعادة" نشاط إعادة التأمين، وهو عقد بين شركة تأمين وشركة تعمل في إعادة التأمين، تتحمل بموجبه الثانية جزء من مخاطر التأمين الذي أبرمته الأولى مع عميل مقابل التنازل عن جزء من قسط التأمين، على أن تتحمل شركة إعادة التأمين جزء من الخسائر في حال حدوثها.

وشركة "إعادة" هي أول شركة سعودية لإعادة التأمين في المملكة، ويبلغ رأسمالها 891 مليون ريال.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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