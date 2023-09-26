أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بريسايت (الرمز في سوق أبوظبي للأوراق المالية: PRESIGHT) المتخصّصة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، تعيين كيو لصناعة السوق (QMM) مزوّداً للسيولة سعياً لتعزيز تداولات سهم بريسايت المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبموجب اتفاقية توفير السيولة المبرمة بين الطرفين، ستقوم " كيو لصناعة السوق " بتوفير السيولة لأسهم بريسايت اعتباراً من اليوم (26 سبتمبر 2023)، وذلك عن طريق تقديم عروض أسعار في اتجاهين بما يتوافق مع اللوائح التي وضعها سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السيولة وضمان سوق منظم وتعزيز ثقة المستثمرين في أسهم "بريسايت" المتداولة للعامة. وقد تمّ إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر مارس الماضي عبر طرح أولي تجاوز الاكتتاب فيه مقدار 136 مرة في المجموع. وقد حقق الاكتتاب العام عائدات بلغت حوالي 496 مليون دولار أمريكي (1.822 مليار درهم إماراتي).

تأسست شركة بريسايت في العام 2020 وطوّرت خبرة عميقة في البيانات الضخمة وتحليلاتها والذكاء الاصطناعي لإنشاء حلول تقوم بتجميع المعلومات وتوليد رؤى لتمكين العملاء من اتخاذ قرارات مؤثرة وتحويل أكبر تحديات اليوم إلى فرص قيّمة.

وعملت بريسايت مع حكومة أبوظبي خلال جائحة كوفيد-19 لإعداد نظام لتتبع المخالطين والتحكّم بانتشار الجائحة، كما دعمت أمن وإدارة معرض إكسبو 2020 دبي لضمان تمكّن 24 مليون زائر من حضور الحدث بأمان وسلامة، ودخلت في شراكة مع جهاز أبوظبي للمحاسبة من أجل توفير منصّات متعددة للذكاء الاصطناعي للمساعدة في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة لدى جميع الجهات الحكومية في أبوظبي.

ومؤخراً، وقّعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع "بريسايت" لتطوير منصة للاستجابة القائمة على الذكاء الاصطناعي للحالات الإنسانية والطبية والطوارئ والأزمات، والتي ستدعم خدمات الطوارئ في الدولة.

وعلى الصعيد الدولي، عزّزت "بريسايت" برامج التحوّل الرقمي الوطنية لدى الجهات الحكومية في السنغال وجمهورية موريتانيا الإسلامية وجزر المالديف، كما عزّزت جاذبية دولة الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر ودعم شراكات القطاع الخاص من خلال مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "يسرنا جداً تعيين كيو لصناعة السوق مزوّداً للسيولة. فهذه الاتفاقية ستعمل على تعزيز حركة التداول بما يضمن استفادة مستثمرينا من تجارب التداول السلسة ويؤدّي بالتالي إلى أسهم أكثر جاذبيّة."

وقال مجدي شنن، الرئيس التنفيذي لشركة " كيو لصناعة السوق ": "يشرّفنا أن نتعاون مع شركة ذات تفكير مستقبلي مثل بريسايت. فرؤيتنا المشتركة لأسواق مستقرة وشفافة وفعالة سوف تفيد المستثمرين بلا شك وتعزز الثقة في النظام التجاري لسوق أبوظبي للأوراق المالية."

الجدير بالذكر أنّ " كيو لصناعة السوق " أطلقت في العام 2020 لزيادة سيولة الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتلعب الشركة دوراً فعالاً في تعزيز السيولة وتحسين جودة السوق تشجيعاً مشاركة أكبر في نشاط التداول لسوق أبوظبي للأوراق المالية"

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لمحة عن شركة "بريسايت":

بريسايت، شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك شركة جي 42 ومقرها أبوظبي معظم أسهمها ، وبريسايت هي الشركة الرائدة في المنطقة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع وعلى كل نطاق لخلق فرص للأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز ومنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة كمحرك لها، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات بعلم لتشكيل السياسات وخلق مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وسعادة واستدامة.

حول شركة كيو لصناعة السوق

تتخص شركة كيو لصناعة السوق، والذي يقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي، في توفير صناعة السوق والسيولة عبر فئات الأصول متعددة. كما تعمل الشركة كوكيل للإقراض والاقتراض الأوراق المالية في أبو ظبي. تتمتع كيو لصناعة السوق بخبرة عميقة وتقنيات مبتكرة واستثمار رأس المال لصالح جميع المشاركين في السوق. وهي شركة مرخصة من قبل سوق أبو ظبي للأوراق المالية كصانع سوق وكوكيل للإقراض والاقتراض الأوراق المالية ومسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة، وتلتزم بشكل كامل بالمعايير الدولية لحوكمة الشركات.