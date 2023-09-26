أبوظبي: قام سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نموًا في العالم، بتعيين بي إن واي ميلون، المؤسسة المصرفية الأكبر عالميًا لخدمات الحفظ الأمين، لدعم الإدراج المزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية من قبل الشركات العالمية.

من خلال هذا التعاون، سوف يقوم البنك بدور حلقة الوصل بين سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤسسات إيداع الأوراق المالية الدولية (ICSDs)، ليستفيد السوق بذلك من الحضور العالمي لبي إن واي ميلون.

تعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية للعمل مع كيانات سوق رأس المال العالمية المعروفة دوليًا لبناء حلول مبتكرة تساعد في تعزيز البنية التحتية للسوق وقدراته. ومن شأن هذا التعاون مع بي إن واي ميلون أن يخدم جهات الإصدار الدولية في إدراج أوراقها المالية إدراجًا مزدوجًا، على أن تبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم توسيعها بعد ذلك إلى دول أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيوفر للمستثمرين في السوق فرصًا استثمارية جديدة في الأسواق العالمية.

وفي هذه المناسبة، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ’’يسرنا التعاون مع بي إن واي ميلون لتعزيز علاقاتنا مع مؤسسات إيداع الأوراق المالية الدولية وتسهيل الإدراج المزدوج في سوقنا المالي سريع النمو. تدعم شراكتنا مع بي إن واي ميلون، أكبر جهة حفظ في العالم، استراتيجيتنا المتمثلة في تعزيز الابتكار في بنيتنا التحتية، و التي سوف توفر للمستثمرين مجموعة واسعة من فرص النمو الفريدة وسنواصل استكشاف المزيد من مجالات التعاون التي تعزز مكانتنا كسوق مالي رائد في المنطقة.‘‘

من جانبه، قال هاني قبلاوي، رئيس مجلس إدارة بي إن واي ميلون انترناشيونال: ’’مع وجودنا في المنطقة منذ عقود طويلة، يسعدنا أن نعمل مع سوق مالية رائدة، مثل سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتمكين المستثمرين من الوصول على نطاق أوسع إلى الأدوات المالية العالمية. نحن نركز على تخفيف تعقيدات السوق وربط النظام المالي من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء على مستوى العالم، ويعد تعييننا من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية مثالًا رئيسيًا على ذلك.‘‘

أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات الجديدة لاستقطاب مزيد من المستثمرين وتعزيز سيولة السوق، ومن أبرز هذه المبادرات تدشين سوق المشتقات المالية في عام 2021، وإطلاق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 "فاداكس 15"، ومؤشر "فاداكس 15" للعقود الآجلة في عام 2022 ليكون أول مؤشر للعقود الآجلة على منصة المشتقات المالية التابعة للسوق.

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نبذة عن بنك "نيويورك ميلون" (بي إن واي ميلون)

بنك "بي إن واي ميلون" هو شركة استثمارات عالمية تكرس خدماتها لمساعدة عملائها على إدارة وخدمة أصولهم المالية طوال دورة حياة الاستثمار. وفي إطار ما توفره من خدمات مالية للمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد، تقدم الشركة خدمات مميزة ومدروسة للاستثمار وإدارة الثروات في 35 دولة. وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2022، وصل إجمالي حجم الأصول قيد الحفظ/ الإدارة لدى "بي إن واي ميلون" إلى 44.3 تريليون دولار في قطاعي خدمات الحفظ الأمين و/أو الإدارة، بينما بلغ إجمالي الأصول المدارة إلى 1.8 تريليون دولار. ويمكن للبنك أن يعمل كنقطة اتصال واحدة للعملاء الذين يتطلعون إلى البدء بالاستثمارات أو تداولها أو الاحتفاظ بها أو إدارتها أو خدمتها أو توزيعها أو إعادة هيكلتها. ويعتبر "بي إن واي ميلون" العلامة التجارية للخدمات المصرفية للشركات من مجموعة بنك "نيويورك ميلون كوربوريشن" (ورمزها في بورصة نيويورك: BK).

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يرجى التواصل مع:

عبدالرحمن صالح الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

بريد إلكتروني: ALKhateebA@adx.ae