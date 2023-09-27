أبوظبي: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توقيع اتفاقية مع مصرف الشارقة الإسلامي لتسهيل مشاركة المستثمرين في الاكتتابات العامة رقميًا.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتعاون سوق أبوظبي للأوراق المالية مع مصرف الشارقة الإسلامي لتسهيل عملية حصول عملاء المصرف على رقم مستثمر وطني (NIN) في السوق وفتح حسابات التداول مما يتيح لعملاء المصرف الاشتراك في الاكتتابات العامة في دولة الإمارات عبر منصة الاكتتاب الالكتروني الخاصة بالسوق.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز الوصول إلى خدمات السوق المتنوعة وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال الاستفادة من الرقمنة والتكنولوجيا. ومن الجدير بالذكر أنه في النصف الأول من عام 2023، حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على مجموعة قوية من الاكتتابات العامة الأولية، بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 75٪ من إجمالي رأس المال الذي تم جمعه من خلال الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ’’يسر سوق أبوظبي للأوراق المالية الدخول في شراكة مع مصرف الشارقة الإسلامي لتعزيز خدماتنا الرقمية وتوفير آلية استثمار أكثر سلاسة للمستثمرين. وتعد مثل هذه الشراكات أحد المبادئ الأساسية لاستراتيجيتنا نحو دعم الوصول إلى فرص النمو الفريدة التي توفرها المجموعة المتنوعة من المنتجات في السوق. وسنستمر في دعم عمليات الإدراج بشكل فعال وتقديم مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات المستمرة للمصدرين والمستثمرين.‘‘

بدوره، قال سعادة محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: ’’نسعد بهذا التعاون المميز مع سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يحتل مكانة مرموقة في عالم المال والاستثمار، حيث تعكس الاتفاقية إيمانا بأهمية التداول الرقمي وما توفره من فرصة عملية ومستدامة لمتعاملي مصرف الشارقة الإسلامي في الاشتراك في الاكتتابات العامة في الدولة عبر الإنترنت، فنحن معنيون دومًا بترجمة رؤية وتوجهات دولة الإمارات في تبني أحدث التقنيات ضمن العالم الرقمي وتطبيقاته بما ينعكس إيجابًا على المشهد المالي والاستثماري في الدولة.‘‘

وأضاف سعادة محمد عبدالله ’’نحن حريصون على تعزيز التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتقديم أحدث وأفضل الخدمات الالكترونية في المجتمع المالي، نسعى دائمًا لتحديث خدماتنا باستخدام أحدث التقنيات بما يتوافق مع تطلعات ورغبات المتعاملين لضمان تحقيق المزيد من التميز والنجاح والابتكار، وتوفير أفضل وأيسر الخدمات للمتعاملين والتسهيل عليهم بما يسهم في تعزيز حضورهم وتجربتهم عبر رحلتهم المصرفية.‘‘

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.