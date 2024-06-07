تعتزم الحكومة السعودية جمع نحو 11.2 مليار دولار من الطرح الثانوي لأسهم شركة أرامكو وسط سعي منها للتوسع في الأنشطة غير النفطية لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وحددت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، الجمعة، السعر النهائي لطرحها الثانوي عند 27.25 ريال للسهم (7.26 دولار)، بحسب بيان للبورصة السعودية من شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب للطرح.

وهذا التسعير سيؤهل الحكومة السعودية، التي تمتلك نحو 82.19% من أسهم أرامكو، لجمع نحو 42.1 مليار ريال (نحو 11.2 مليار دولار).

ويأتي الطرح الثانوي لأسهم أرامكو فيما تسعى الشركة، وهي أكبر شركة نفط في العالم، إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط وزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز لتلبية الطلب على الطاقة.

ووفق البيان، ستُخصص نسبة 10% من أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد، وسيجري تخصيص 90% المتبقية من أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة.

جاذبية الطرح

يعتقد المحلل المالي بزاوية عربي عمرو حسين الألفي أن "سعر الطرح عند 27.25 ريال للسهم الواحد يعتبر منطقي لأن سعر السهم في السوق كان بيدور حوالي الـ 28 ريال وبكده يكون سعر الطرح أقل من آخر سعر سوق بحوالي 4%".

وأضاف الألفي "وده بيساعد على زيادة جاذبية الطرح وخصوصا إنه السهم مدرج بالفعل في السوق وإن كان قيمة الطرح كده 6% أقل من الـ 12 مليار دولار اللي كانت متوقعة".

والأحد الماضي، بدأ الطرح العام الثانوي لحصة 0.64% من أسهم "أرامكو"، وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 26.7 و29 ريال سعودي للسهم الواحد.

وكان الطرح العام الأولي لأرامكو في عام 2019، ووصف بأنه أكبر عملية طرح عام أولي في العالم، وجمعت منه الشركة 25.6 مليار دولار، وباعت في وقت لاحق أسهم إضافية ليبلغ إجمالي ما جمعته 29.4 مليار دولار.

أين ستذهب العوائد؟

تسعى السعودية للتوسع في الإنفاق والأنشطة غير النفطية لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الشركات العالمية لفتح مقرات إقليمية بالرياض.

ونقلت رويترز،عن مصدر، أن الطلب الخارجي على عملية الطرح جاوز التوقعات، مرجحة أن يتم ضخ عوائد من الطرح في صندوق الاستثمارات العامة.

ويقود الصندوق السيادي، الذي يدير أصول بقيمة نحو 3.47 تريليون ريال، ويعمل في 13 قطاع، ولديه 93 شركة، خطة المملكة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

ورجحت الوكالة أيضا أن تُستخدم الأموال في سد عجز موازنة المملكة الذي ارتفع جراء تراجع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة خلال العام 2024 نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

تفاصيل الطرح الثانوي

(وفق بيانات الشركة)

- من المتوقع بدء التداول على أسهم الطرح في البورصة السعودية يوم الأحد المقبل (9 يونيو).

- طرحت أرامكو 1.545 مليار سهم والتي تمثل حوالي 0.64% من الأسهم المصدرة، وتبلغ قيمتها السوقية 2.25 تريليون دولار.

- تمتلك الحكومة السعودية حاليا 82.19% من أسهم أرامكو، وستنخفض تلك الحصة عند إتمام الطرح الثانوي إلى 81.55% أو إلى حوالي 81.48% في حال ممارسة خيار التخصيص الإضافي لأسهم.

- تتضمن عملية الطرح إمكانية ممارسة خيار التخصيص الإضافي لأسهم وستمثل أسهم الطرح عندئذ 0.7% من أسهم الشركة المصدرة.

- ستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح ولن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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