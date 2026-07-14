تعمل البورصة المصرية على الإنتهاء من إجراءات نقل إحدى شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة ببورصة النيل، للسوق الرئيسي الشهر القادم، بالإضافة إلى القيد المؤقت لـ 3 شركات خلال العام، وفق محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية.

جاءت تصريحات صبري على هامش احتفالية البورصة بمناسبة مرور 30 عام على إطلاق أول برنامج لشهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري الدولي - مصر "CIB".

وتشهد البورصة المصرية زخم مؤخرا في طلبات القيد من الشركات الخاصة والحكومية بدعم من تسريع برنامج طروحات حكومية واكتتابات عامة أولية مرتقبة.

وكانت شركة توسع للتخصيم المصرية - العاملة بتقديم خدمات التخصيم للشركات الصغيرة والمتوسطة - من أحدث الشركات التي انتقلت من سوق الشركات المتوسطة والصغيرة إلى السوق الرئيسي في يونيو.

تفاصيل الخبر

" في واحدة طالعة من Nilex للسوق الرئيسي .. دى الشهر الجاى بإذن الله،" وفق صبري.

وأوضح صبري، وجود 3 شركات حكومية على الأقل سيتم قيدها بشكل مؤقت خلال النصف الثاني من العام الجاري. والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

(إعداد: صفية منير، تحرير: أمنية عاصم، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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