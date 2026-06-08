تعتزم البورصة المصرية، إطلاق العقود المستقبلية على سهمي البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، اعتبارا من 18 يونيو 2026، حسب بيان من البورصة الاثنين.

كان محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية قال لزاوية عربي سابقا، إن البورصة تستهدف إطلاق العقود المستقبلية على المؤشر EGX70 متساوي الأوزان الذي يضم أسهم 70 شركة الأعلى من حيث السيولة بخلاف أسهم مؤشر EGX30، بالإضافة إلى سهمين مدرجين بالمؤشر الرئيسي، لكنه لم يذكر السهمين.

وحسب بيان الاثنين، فمن المقرر طرح العقود الجديدة بآجال استحقاق لـ 3 و 6 أشهر، وبحجم عقد يبلغ 100 سهم.

وقد أطلقت البورصة المصرية، سوق المشتقات رسميا مطلع مارس، وبدأت بتداول العقود المستقبلية على مؤشرها الرئيسي EGX30 بفترة تمتد لـ 3 و6 أشهر. لكن لم يشهد سوق المشتقات المصري تعاملات قوية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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