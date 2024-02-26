أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ملتيبلاي الاستثمارية القابضة (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز MULTIPLY)، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، الاستحواذ على 100% من شركة الإعلانات الخارجية الرقمية الرائدة "باك لايت ميديا" (BackLite Media) مع مجموعة رائدة من الأصول تتمثل في مواقع استراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعوائد وصلت إلى 232 مليون درهم في عام 2023. ويأتي هذا الاستحواذ في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أعمال المجموعة في قطاع الإعلام. وتشمل عملية الاستحواذ جميع الكيانات التشغيلية التابعة لشركة "باك لايت ميديا"، وذلك تماشياً مع الإستراتيجية الأشمل للمجموعة الهادفة إلى تعزيز أعمالها في قطاع الإعلام.

تقدم "باك لايت ميديا"، الشركة الرائدة في مجال الإعلانات الرقمية الخارجية، خدمات إعلانية مميزة في مواقع استراتيجية متنوعة في دولة الإمارات، وتضم محفظة أعمالها 86% من الحلول الإعلانية الرقمية، و14% من الحلول الإعلانية الثابتة. وتعد الشركة شريكاً مميزاً لـعدد من كبرى الشركات والمؤسسات بما فيها "هيئة الطرق والمواصلات"، وتمتلك مواقع إعلانية رئيسية مثل "لاندمارك سيريس" على "شارع الشيخ زايد"، وأيضاً في عدد من أبرز الوجهات وأماكن الإعلان ودور السينما ومراكز التسوق مثل "الغاليريا" و"القناة" و"دبي فيستيفال سيتي" وغيرها. وقد أسهم الانتشار الإعلاني الواسع لشركة "باك لايت ميديا" في تبوئها مكانة مرموقة كقطب رئيسي في المشهد الإعلاني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي الاستحواذ الجديد ليعزز من إمكانات المحفظة الحالية لمجموعة ملتيبلاي في مجال الإعلان، والتي تضم حالياً، إضافة إلى "باك لايت ميديا"، كلاً من شركة "ميديا 247" و"فايولا"، في تطور جديد يجسد حرص المجموعة على ضخ استثماراتها في مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية، وتعزيز التعاون وتكامله بين شركاتها التابعة. وتتماشى استراتيجية المجموعة للتوسع في مجال الإعلانات الرقمية الخارجية مع اتجاهات السوق الحالية وفرص النمو المستقبلية.

وأشارت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي، إلى أن الاستحواذ الكامل على شركة "باك لايت ميديا" يشكل خطوة استراتيجية أخرى في مسيرة المجموعة لبناء قوة إعلامية متكاملة ومتعددة العلامات التجارية، مؤكدةً أن هذا التوسع يأتي تجسيداً لالتزام الشركة بتعزيز العائدات على المساهمين عبر تحقيق نمو طويل الأجل وزيادة تقييم "ملتيبلاي ميديا" استعداداً لإدراجها في مرحلة لاحقة.

وقال بينغت بينديوس، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، باك لايت ميديا: "أسعدنا هذا الاستحواذ من قبل مجموعة ملتيبلاي والذي يعكس مسيرة "باك لايت ميديا" من انطلاقتها في عام 1996 حتى أصبحت واحداً من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الإعلانات الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يُشكل هذا الاستحواذ إنجازًا بارزاً سيعزز قدراتنا ويسهم على نحو كبير في الارتقاء بمشهد الإعلان المتطور داخل الدولة وخارجها."

من جانبه، قال جواد حسن، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، مجموعة ملتيبلاي: "شهد قطاع الإعلانات الخارجية في دولة الإمارات نمواً سريعاً ومتلاحقاً خلال السنوات القليلة الماضية، بلغ 16% بمعدل نمو سنوي مركب بين عامي 2020 و2023، نموٌ نجحت "باك لايت ميديا" في أن تكون جزءاً منه. ونحن على ثقة بأن هذا الاستحواذ سيعود بفوائد ومزايا هائلة على "ملتيبلاي ميديا"، ويدعم استراتيجيتنا الرامية إلى استقطاب أصول مميزة في مجال الإعلانات الخارجية. وبفضل الحضور القوي لـ "باك لايت ميديا" في السوق ومواقعها الإعلانية الرئيسية وفريق عملها الرائع، سنتمكن من تقديم حلول إعلانية مبتكرة ومؤثرة داخل دولة الإمارات وخارجها."

ومن جانبه قال مهند الشرم، المدير التنفيذي في باك لايت ميديا: "سيعزز هذا الاستحواذ من قبل مجموعة ملتيبلاي استراتيجيتنا في إعادة تشكيل في مجال مشهد الإعلانات الخارجية."

وقال جيمس بينكل، الرئيس التنفيذي، باك لايت ميديا: "ستفتح لنا هذه الشراكة المهمة مع مجموعة ملتيبلاي آفاقاً واسعة وتدشن مرحلة جديدة من مسيرة "باك لايت ميديا"، ونحن سعداء بتوسيع قدراتنا والمضي قدماً في تصدر مشهد الإعلانات الخارجية بما أصبحنا نمتلكه من وصول أكبر وموارد إضافية."

تجدر الإشارة إلى أن "باك لايت ميديا" أعلنت في وقت سابق من العام إبرامها شراكات مع العديد من المنصات البرمجية مثل "بلايس إكستشينج" (Place Exchange) و"أدفورم" (AdForm) و"هايفستاك" (Hivestack) و"فيستار" (Vistar) و"جوجل دي في360" (Google DV360)، وذلك بهدف تسريع التحول الرقمي للإعلانات الخارجية في دولة الإمارات، ما يوفر فرصاً متزايدة لإدراج الإعلانات الخارجية في استراتيجيات التسويق متعددة القنوات.

ومن المتوقع أن تسهم عملية الاستحواذ الجديدة في إحداث تحول بارز في قطاع الإعلانات الخارجية الرقمية عبر تقديم حلول إعلانية مبتكرة وفاعلة داخل دولة الإمارات وخارجها.

عن مجموعة ملتيبلاي ش.م.ع

مع عقلیة موجهة نحو النمو، تعد مجموعة ملتيبلاي شركة قابضة مقرها أبوظبي تستثمر في الأعمال التحويلية المولدة للنقد التي لها باع كبير فيها.

ستواصل مجموعة ملتيبلاي نشر رأس المال عبر ذراعيها المتميزين، وكلاهما يتبع نهجاً للاستثمار وضمان خلق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى القصير والمتوسط والطويل:

ملتيبلاي

الاستثمارات والعمليات في القطاعات الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل من خلال عمليات الاستحواذ.

ملتيبلاي +

ذراع استثماري مرن ومحايد للقطاع وقائم على استغلال الفرص.

نبذة عن باك لايت ميديا

يقع المقر الرئيسي لشركة باك لايت ميديا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها مكاتب في أبو ظبي ودبي، وهي شركة متخصصة في الإعلانات الخارجية بالطرق (OOH) تشتهر بنهجها المبتكر والتزامها بدفع افاق الإعلان.

باعتبارها الشريك الرائد مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي(RTA)، تفتخر باك لايت ميديا بامتلاكها مواقع متميزة على طول شارع الشيخ زايد الذي يعد الشريان الرئيسي في دبي.

هذه المواقع المتميزة، إلى جانب ادارتها للإعلانات في مراكز التسوق والوجهات وأماكن الإعلان السينمائية البارزة، بما في ذلك جزيرة المارية أبوظبي، القناة أبوظبي، ودبي فستيفال سيتي، شركة باك لايت ميديا تعد اللاعب الرئيسي في نشر وايصال محتوى إعلاني لا مثيل له خلال الرحلات اليومية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعد نجاح باك لايت ميديا بمثابة شهادة على قدرتها على التكيف مع المشهد الإعلاني الديناميكي والحفاظ على الالتزام بالإبداع والابتكار حيث تواصل الشركة تشكيل مستقبل الإعلانات الخارجية بالطرق.

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