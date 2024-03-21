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تعافى المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بحلول منتصف تعاملات يوم الخميس، وعوض خسائره الصباحية، بدعم من ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي مصر.

وبحلول الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت القاهرة، ارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.09% إلى مستوى 28,901 نقطة، بعد أن كان متراجع 0.97% في بداية التعاملات.

وارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 2.05% عند مستوى 6,525 نقطة.

وارتفع سعر سهم البنك التجاري الدولي مصر - صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي - بنحو 0.19% بحلول نفس التوقيت، بعد أن كان متراجع بنسبة 0.45% في وقت سابق. بينما تراجع سهم طلعت مصطفى القابضة العقارية بنحو 4%.

وارتفع سهم إي إف جي القابضة بنحو 3.7% بعد إعلان الشركة في بيان أنها تدرس عدة خيارات تتضمن الطرح لبعض الشركات التابعة لها وبينها فاليو.



للمزيد: بينها فاليو.. إي إف جي القابضة تدرس خيارات تتضمن الطرح لبعض شركاتها التابعة

(إعداد: فريق التحرير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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