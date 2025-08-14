واصل صندوق الثروة السيادي النرويجي مسار خفض استثماراته في أسهم الشركات المدرجة في بورصة مصر سواء من حيث قيمة الاستثمارات أو عدد الشركات منذ 2021 وحتى يونيو 2025، وفق رصد أجرته زاوية عربي استنادا إلى بيانات رسمية.

شهدت بورصة مصر خلال النصف الأول من 2025 توجه واضحا للمستثمرين الأجانب نحو البيع، إذ سجلوا صافي مبيعات للأسهم بقيمة 2.1 مليار جنيه (43.4 مليون دولار) مقارنة بصافي مبيعات بلغ 1.6 مليار جنيه عن عام 2024 بأكمله.

بدأ التراجع في عام 2021 حين بلغت استثمارات الصندوق نحو 556.5 مليون دولار موزعة على 33 شركة، لتنخفض الى 96.7 مليون دولار في 9 شركات بنهاية يونيو 2025.

صندوق الثروة السيادي النرويجي تأسس في 1996 ويعد الأكبر عالميا من حيث الأصول المدارة والبالغة 1.74 تريليون دولار، ويستثمر في نحو 9000 شركة حول العالم. إضافة إلى إقراض الدول والشركات مقابل عائد.

تفاصيل التراجع

اتسم أداء صندوق الثروة السيادي النرويجي بالتخارج خلال الأعوام الأخيرة كالاتي:

2021: 556.5 مليون دولار عبر 33 شركة

2022: 192.4 مليون دولار عبر 18 شركة

2023: 134.6 مليون دولار في 16 شركة

2024: 100.2 مليون دولار من خلال 14 شركة

يونيو 2025: 96.7 مليون دولار عبر 9 شركات



المحفظة الحالية

(بنهاية يونيو 2025)

يمتلك الصندوق النرويجي حصصا في 9 شركات مصرية وهي:

البنك التجاري الدولي – 0.37%

إي فاينانس – 0.56%

فوري – 4.22%

إي إف جي القابضة – 0.3%

التشخيص المتكاملة القابضة – 2.36%

مجموعة طلعت مصطفى – 1%

المصرية للاتصالات – 0.21%

تعليم لخدمات الإدارة - 2.8%

فاليو – 0.06%

وفق بيانات الصندوق، فإن شركة فوري لتكنولوجيا المدفوعات هي الشركة الوحيدة التي ارتفعت بها حصة الصندوق من 4.11% في نهاية 2024 الى 4.22% في النصف الأول من عام 2025.

بينما كانت شركة يو للتمويل الاستهلاكي (فاليو) الشركة الوحيدة التي أضافها الصندوق الى محفظته القائمة خلال النصف الأول من 2025. فيما تخارج الصندوق من شركة سيرا التي كان يمتلك بها حصة 3.09% بنهاية 2024.



