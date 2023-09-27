تؤكد أوكيو لشبكات الغاز أن طرح الفئة الأولى، الذي يمثّل 40% من حجم الطرح والخاص بالمؤسسات، قد تم تغطيته بعدة أضعاف عند الحد الاعلى للنطاق السعري ( 140 بيسة ) في نهاية اليوم الأول لعملية الاكتتاب.

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نبذة عن أوكيو لشبكات الغاز

تتمتع الشركة بحق امتياز طبيعي على البنية التحية الأساسية لنقل الغاز في سلطنة عُمان باعتبارها المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي في السلطنة. تسعى أوكيو لشبكات الغاز إلى أن تصبح رائدة في مجال تطوير شبكة نقل الغاز الطبيعي وإدارتها من خلال حلول مبتكرة ومستدامة. ونركز على الالتزام بأفضل معايير التشغيل والصيانة، حيث نستعين بفريق من الموظفين الموهوبين بلغ عددهم 480 موظفًا في 30 يونيو 2023، ونفخر كل الفخر بسجلنا الحافل نظرًا لتجاوز معدلات توفر الغاز نسبة 99.9% طوال آخر 10 سنوات وبلوغ متوسط زمن الاسترداد 17 دقيقة، ولم نسجل أي انقطاعات في إمداد الغاز في عام 2022. وعلى صعيد الصحة والسلامة، تعتبر أوكيو لشبكات الغاز نموذجًا يُحتذى به في مراعاة المعايير الدولية المعمول بها في مجال السلامة والصحة الوظيفية. تحرص الشركة على مصالح المجتمع ككل والتنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان في سياق عملياتها التشغيلية، وتسعى جاهدة لتحقيق أقصى قدر من المشاركة والمساهمة في المجتمعات العُمانية ودعم جهود الحكومة نحو الاستدامة البيئية.

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