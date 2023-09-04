مذكرة التفاهم تشمل فرص التعاون في مجالات الإدراج المزدوج والتقنية المالية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وغيرها

مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم نمو الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية والصين

الرياض - أعلنت مجموعة تداول السعودية اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة شنغهاي بهدف تعزيز فرص التعاون المشترك وجهود التطوير بين الطرفين، وذلك خلال زيارة رسمية لوفد من بورصة شنغهاي إلى المملكة العربية السعودية. ووقع مذكرة التفاهم كل من المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية؛ والأستاذ كاي جيانكتشن، رئيس بورصة شنغهاي خلال زيارة وفد عالي المستوى من بورصة شنغهاي إلى المملكة العربية السعودية.

وتشمل مذكرة التفاهم استكشاف فرص التعاون في مجالات الإدراج المزدوج والتقنية المالية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والبيانات والأبحاث. وتمتد مذكرة التفاهم أيضاً لتشمل تبادل الخبرات في مجال إدراج الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، والإدراج المزدوج لصناديق المؤشرات المتداولة، ومبادرات علاقات المستثمرين، وتطوير البنية التحتية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: "تمثّل مذكرة التفاهم مع بورصة شنغهاي خطوة مهمة أخرى في إطار مساعينا لتعزيز نمو السوق المالية السعودية، وتسهيل قنوات الاتصال بين الأسواق المالية في الدولتين. كما تعكس التزام الطرفين بتعزيز تقدم الأسواق المالية، ونثق تماماً بأنها ستحقق قيمة إضافية للشركات والمستثمرين".

ومن جانبه، قال الأستاذ كاي جيانكتشن، رئيس بورصة شنغهاي: "يسعدنا إبرام مذكرة التفاهم مع مجموعة تداول السعودية والتي تهدف لاستكشاف الفرص الواعدة في مجالات التقنية المالية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وغيرها من مجالات الاهتمام المشترك. ونتطلع إلى تعزيز العمل المشترك مع المجموعة في مجالات صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من المنتجات، وزيادة فرص التعاون بشكل أكبر بين السوقين الماليتين".

ويندرج إبرام مذكرة التفاهم الجديدة هذه تحت إطار التزام مجموعة تداول السعودية بتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز تقدمها وتنويع الفرص الاستثمارية التي توفرها، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية وبوابة تمكن المستثمرين والمصدرين من الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مجموعة تداول السعودية:

تأسست مجموعة تداول السعودية في عام 2021، وتضم المجموعة التي تتخذ من الرياض مقراً لها أربع شركات تابعة هي: تداول السعودية، واحدة من أكبر عشر أسواق مالية في العالم من حيث القيمة السوقية؛ وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)؛ وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)؛ وشركة تداول للحلول المتقدمة (وامض)، المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار. ويندرج تأسيس مجموعة تداول السعودية في إطار برنامج تطوير مستمر يركز على تحسين السوق المالية السعودية وتعزيز بنيتها التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصاد المملكة بهدف ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية وبوابة للمستثمرين الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تدعم مجموعة تداول السعودية الجهود الرامية لتطوير سوق مالية متقدمة في المملكة، لتسهم بذلك في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

للاستفسارات الإعلامية:

أحمد جبر

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ahmed.jebur@fgsglobal.com

نبذة عن بورصة شنغهاي:

تأسست بورصة شنغهاي في 26 نوفمبر من عام 1990، وبدأت عملياتها في 19 ديسمبر من نفس العام، وتعمل تحت إشراف مباشر من هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية. تُعد بورصة شنغهاي كياناً قانونياً يعتمد نظام العضوية ويوفر عدداً من المنشآت والمراكز المخصصة لإجراء عمليات تداول مركزية للأوراق المالية، إلى جانب تنظيم عمليات تداول الأوراق المالية والإشراف عليها، وفقاً لمعاييرها الخاصة. وعلى مدار أكثر من 30 عاماً منذ تأسيسها، تطورت بورصة شنغهاي لتصبح بورصة شاملة وشفافة تركز على تقديم أفضل الخدمات لأعضاء السوق. ومن خلال تبني إطار عمل متكامل، توفر بورصة شنغهاي مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الأسهم والسندات والصناديق والمشتقات المالية، كما توفر أنظمة تداول ومنظومة اتصال قادرة على دعم التشغيل الفعال والمستمر لعمليات السوق المالية في شنغهاي ضمن بيئة تنظيمية خاضعة للرقابة. وتُعد بورصة شنغهاي حالياً ثالث أكبر بورصة في العالم وإحدى الأسواق المالية الأكثر نشاطاً في العالم. وبنهاية عام 2022، احتلت بورصة شنغهاي المرتبة الثالثة في العالم من حيث إجمالي القيمة السوقية، والمرتبة الأولى في العالم من حيث رأس المال المجمع.