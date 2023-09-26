دبي: أعلنت شركة روكفاير ريسورسز بي.إل.سي، شركة التنقيب عن الذهب والمعادن الحيوية ، والتي تمتلك شركة الإمارات جولد، الشركة الرائدة في مجال تكرير المعادن الثمينة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، عن تطور كبير في هيكلة الشركة.

شركة بالوما بريشس دي إم سي سي، أحد المساهمين الرئيسيين في إمارات جولد، أكدت رسمياً بيع 400,000,000 سهم من حصتها بسعر 0.5 بنس للسهم. تعبر هذه الصفقة عن انسحاب بالوما بريشس بشكل كامل من الإمارات جولد وبيع حصتها بالكامل لشركة روكفاير ريسورسز.

يأتي قرار بالوما في أعقاب إعلان صدر، مؤخراً، يتعلق بصفقة استحواذ مشروطة على أسهم الإمارات جولد. تمهد هذه الخطوة الطريق أمام روكفاير ريسورسز للاستحواذ على امتياز بالوما للتكرير وسك العملة بالكامل، مما يعزز مكانة روكفاير في صناعة المعادن الثمينة.

للمزيد من المعلومات حول اتفاقية الاستحواذ يرجى التواصل عبر:corporate.communications@emiratesgold.ae

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حول الإمارات جولد:

شركة الامارات جولد (Emirates Gold DMCC) هي شركة رائدة في مجال تكرير المعادن الثمينة مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. بتاريخ يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، نجحت الامارات جولد في ترسيخ نفسها كاسم موثوق به في صناعة المعادن الثمينة على الساحة العالمية بفضل منتجاتها ذات الجودة العالية. يقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك الامارات جولد وجودًا عالميًا، حيث تخدم عملاء وشركاء من مناطق متعددة بما في ذلك الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأكثر من ذلك.