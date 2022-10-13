من المتوقع أن تصل قيمة شركة العرض المتقن التي تُعرف بالإنجليزية (2P) السعودية إلى مليار دولار بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام، بحسب ما نقلت بلومبرغ عن مصادر لم تسمها.

وأعلنت الشركة عن نيتها لطرح نحو 30% من أسهمها في 9 أكتوبر، على أن تبدأ أسهمها في التداول بالبورصة السعودية في نوفمبر، بحسب بلومبرغ.

وتتولى شركة السعودي الفرنسي كابيتال دور المستشار المالي والمدير الرئيسي للاكتتاب الذي ستبدأ عملية بناء سجل الأوامر الخاصة به الأسبوع المقبل، وفقا لبلومبرغ.

وتعمل شركة العرض المتقن التي تأسست عام 2003 في تقديم خدمات وحلول تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية عبر 3 وحدات أعمال هي وحدة تطوير البرمجيات، ووحدة العمليات والصيانة، ووحدة تجربة العملاء.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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