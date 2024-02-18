استهلت البورصة المصرية تعاملات بداية الأسبوع يوم الأحد بارتفاع جماعي لليوم الخامس على التوالي بقيادة المؤشر السبعيني، والذي واصل تحقيق مستويات تاريخية جديدة.

المؤشر الرئيسي

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" (EGX30) في أول جلسات الأسبوع بنسبة 0.69%، ليغلق الأحد عند 29,125.57 نقطة، وبذلك يكون المؤشر ارتفع منذ بداية العام بنسبة 17%.

وجاء ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الأحد بقيادة سهمي "بلتون القابضة" و "إي اف جي القابضة" اللتين تعملان بالقطاع المالي غير المصرفي.

وارتفع سهم "بلتون" بنسبة 5.63% خلال تداولات الأحد، ليغلق عند 3.75 جنيه للسهم، وبقيم تداول هي الأعلى خلال الجلسة تخطت 539 مليون جنيه.

وتتوسع "بلتون"، العاملة في مجال الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في نشاطها منذ أن استحوذت شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية على أكثر من 55% من أسهمها في أغسطس 2022. وبلتون هي ضمن شركة "2بوينت زيرو" التابعة للشركة العالمية القابضة الإماراتية التي يرأسها شقيق رئيس الإمارات طحنون بن زايد آل نهيان.

كما ارتفع سهم "إي اف جي القابضة" الأحد بنسبة 2.63% ليغلق عند 20.3 جنيه وهو أعلى مستوى له خلال 18 عام منذ فبراير 2006. وتخطت تداولات السهم الأحد أكثر من 166 مليون جنيه.

و"إي إف جي القابضة" هي مجموعة للخدمات المالية نشأت في مصر ولها حاليا تواجد في 11 دولة، ويتبعها بنك استثمار "إي إف جي هيرميس" ومنصة للتمويل غير المصرفي "إي إف جي فاينانس" وبنك "aiBANK" التجاري.

وأغلق سهم البنك التجاري الدولي -أكبر بنك خاص في مصر- جلسة التداول الأحد عند سعر 81.33 جنيه للسهم مرتفعا بنسبة 0.41% مقارنة بإغلاق نهاية الأسبوع الماضي.

وكان سهم مجموعة القلعة المصرية ضمن الأسهم الأكثر تداولا الأحد مع انخفاضه بنسبة 0.85%، يليه سهم شركة "فوري" المتخصصة في المدفوعات الإلكترونية الذي انخفض بنسبة 0.51%.

كما جاءت أسهم الرعاية الصحية كأكثر الأسهم انخفاضا خلال جلسة الأحد بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي، إذ انخفض سهم شركة ابن سينا فارما بنسبة 3.95% وسهم "إيبيكو" بنسبة 2.09%، خلال جلسة الأحد.

المؤشر السبعيني



وارتفع المؤشر السبعيني خلال جلسة الأحد بنسبة 1.7% ليغلق عند 7,369.5 نقطة، وهو مستوى تاريخي جديد يحققه المؤشر. وكان سهم شركة سوديك العقارية كأكثر الأسهم ارتفاعا بالمؤشر الأحد بصعوده بنحو 20% عند الإغلاق.

وبذلك يكون المؤشر السبعيني ارتفع منذ بداية العام بنسبة 34.6%. ويضم المؤشر أعلى 70 شركة من حيث السيولة والنشاط بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر EGX30.

على الجانب الآخر، جاء سهم شركة راميدا العاملة بقطاع الأدوية كأكثر الأسهم انخفاضا خلال جلسة الأحد بالمؤشر بنسبة تراجع 5%.

يأتي هذا فيما يترقب السوق تحريك محتمل لأسعار الأدوية في حال قررت مصر تخفيض قيمة عملتها المحلية، وهو مطلب لصندوق النقد الدولي لاستئناف قرض للدولة بقيمة 3 مليار دولار. ويعود قرار تسعير الأدوية لهيئة الدواء المصرية الحكومية.

قيم التداول

بلغت قيم التداول للأسهم المقيدة نحو 5.3 مليار جنيه بجلسة الأحد مقابل حوالي 6.3 مليار جنيه بالجلسة السابقة.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 38 مليون جنيه خلال جلسة الأحد، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 99.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام، مثلت تعاملات المصريين 90.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 2.9% والعرب 6.3%.

ومنذ بداية العام الجاري، سجل الأجانب صافي شراء بنحو 2.35 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 443.3 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.

ويعني صافي شراء المستثمرين الأجانب والعرب تدفق لرؤوس الأموال إلى البورصة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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