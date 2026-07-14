ستنتقل شركة أرماح الرياضية السعودية، العاملة في إنشاء وتشغيل المراكز الرياضية والمدرجة بالسوق الموازية "نمو"، إلى السوق الرئيسية "تاسي"، وفق بيان من الشركة الثلاثاء.

التفاصيل والخلفيات

(وفق موقعها الرسمي، التقرير السنوي للشركة ونشرة الطرح)

- تأسست الشركة عام 2019 وتم إدراجها بالسوق الموازية "نمو" عام 2023.

- تعمل أيضا بتجارة الجملة والتجزئة للأدوات الرياضية.

- تشغل 14 نادي رياضي في مدينتي الرياض وجدة، تنقسم إلى 6 أندية نسائية و6 رجالية و2 مختلطين، تحت علامتين تجاريتين هم Optimo و B_FIT.

- تسعى الشركة للوصول إلى 50 نادي بحلول 2030.

- تمتلك شركة جياد المتحدة للتطوير العقاري السعودية، العاملة بشكل رئيسي بإدارة وتأجير العقارات أكبر حصة من أرماح تبلغ 22.6%.

- خلال الربع الأول من العام الجاري، تراجع صافي الربح العائد على المساهمين بنسبة 39% على أساس سنوي، ليسجل 11.6 مليون ريال مدفوع بارتفاع المصروفات التشغيلية 15% وارتفاع تكلفة الإيرادات 4%.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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