ارتفع سهم سالك الإماراتية في أولى تعاملات اليوم الأول من إدراجه في سوق دبي المالي.

وقفز السهم بنسبة 14.5% وكان قد وصل في الدقائق الأولى إلى 2.41 درهم ليفوق بذلك سعر الاكتتاب عند 2 درهم (0.54 دولار) للسهم الواحد في أسهم الشركة التي ستمتلك حكومة دبي 75.1% منها بعد الطرح.

وما قبل فتح الباب أمام المتعاملين للتداول بسهم الشركة تخطى حجم الطلب على السهم حجم المعروض، بحسب بيانات سوق دبي المالي.

وكانت الشركة قد طرحت حصة تمثل 24.9% للاكتتاب العام وجمعت أكثر من 3.7 مليار درهم (1 مليار دولار).

وفي بيان سابق، قالت الشركة إن قيمتها السوقية ستبلغ 15 مليار درهم (4.08 مليار دولار).

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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