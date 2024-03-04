أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاع جماعي يوم الاثنين، ووصل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) لقمة تاريخية جديدة.

وأنهى المؤشر الرئيسي جلسة الاثنين مرتفعا 5.11%، وهي أعلى نسبة صعود يومي منذ جلسة 13 أبريل 2023. وأغلق المؤشر عند 30,542.33 نقطة وهو مستوى إغلاق تاريخي جديد له.

كما ارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 2.10%، بنهاية جلسة الاثنين. وأغلق مؤشر "إيجي إكس 100" يوم الاثنين كذلك على ارتفاع بنسبة 2.81%.

نشاط القطاع العقاري

ولا تزال أسهم قطاع التطوير العقاري والإنشاءات تشهد زخما في تداولات البورصة منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة قبل عشرة أيام، إذ يتوقع أن زيادة في نشاط التطوير العقاري في ظل المشروع المزمع لإنشاء مدينة سياحية عالمية.

واستحوذ قطاع العقارات على 42.9% من قيم تداولات يوم الاثنين.

وكان سهما مجموعة طلعت مصطفى وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير -العاملتان بالتطوير العقاري- الأعلى من حيث قيم التداول بجلسة الاثنين.

وأغلق سهم طلعت مصطفى جلسة الاثنين على قمة تاريخية جديدة بلغت 84.03 جنيه بارتفاع 15.43% مقارنة بإغلاق الأحد. كما أنهى سهم مصر الجديدة أيضا تداولات الاثنين عند مستوى تاريخي بلغ 13.38 جنيه بارتفاع 9.58%.

وكانت مصر الجديدة أعلنت الأحد تلقيها عرض فني ومالي من شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير المصرية لتطوير 3 أراضي بمدينة نيو هليوبوليس – المملوكة لشركة مصر الجديدة – بإجمالي مساحة حوالي 580 فدان بنظام المشاركة. وهو ما أكدته شركة مدينة مصر في بيان للبورصة يوم الاثنين.

وارتفع سهم إعمار مصر -التابعة لإعمار العقارية الإماراتية- في تداولات الاثنين بنسبة 2.49%. وكانت الشركة أعلنت الأحد نتائجها المالية للعام 2023، حيث ارتفع صافي ربحها بنسبة 3.8% على أساس سنوي إلى 6.81 مليار جنيه.

قمم تاريخية أخرى

أغلق سهم جي بي كورب -التي تعمل في عدة قطاعات منها النقل والتخزين وصناعة السيارات- تداولات يوم الاثنين عند مستوى تاريخي بلغ 11.51 جنيه.

وكان السهم الأعلى صعودا بالمؤشر الرئيسي خلال جلسة الاثنين، إذ ارتفع بنسبة 16.97% مقارنة بإغلاق الأحد.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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