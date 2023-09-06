* تم إعادة نشر القصة لتوضيح توقيت صفقة استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية على 30% من "إيسترن كومباني"

قرر مجلس إدارة الشرقية "إيسترن كومباني" المصرية البدء في إجراءات تقسيم الشركة لفصل الأصول العقارية غير المستغلة بعد يومين من استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية على 30% من أسهمها، وفق لبيان للشركة الأربعاء على بورصة مصر.

وباعت الحكومة جزء من حصتها في الشركة، ضمن برنامج للطروحات يتضمن بيع حصص في شركات، ضمن خططها لتوفير سيولة دولارية في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة سيولة.

والشرقية للدخان، هي المنتج الوحيد للسجائر الشعبية في مصر، وهي مدرجة بالبورصة المصرية.

وبحسب البيان، سيتم أيضا دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، لكن جدول أعمالها لا يتضمن قرار التقسيم.

واستحوذت شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية، في وقت سابق هذا الأسبوع، على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية المصرية بقيمة 625 مليون دولار.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا