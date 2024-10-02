قال محللان لأسواق المال لزاوية عربي، إن المخاوف الجيوسياسية خيمت على أسواق الأسهم العربية يوم الأربعاء حيث أغلقت البورصات العربية في المنطقة الحمراء، فيما يتوقع أن تستمر حالة الترقب حتى نهاية الأسبوع.

كانت الضربة الإيرانية ضد إسرائيل أحدث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن اغتالت إسرائيل حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني المدعوم من طهران ونفذت هجمات على الجنوب اللبناني، فيما تزداد المخاوف من اتساع رقعة الصراع مع تعهد إسرائيل بالرد.

وقال محلل مالي مصري - فضل عدم ذكر اسمه - لزاوية عربي، إن تراجع الأسواق العربية "رد فعل لارتفاع المخاطر الجيوسياسية، لكن لا يُتوقع أن يكون له تأثير على المدى الطويل على الأسواق".

نظرة على الأسواق

أغلقت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء، على تراجع مؤشراتها وانخفض المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 1.67%.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية FADGI بأكثر من 1%، ومؤشر سوق دبي المالي DFMGI فتراجع بنحو 0.8%.

أما المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية "تاسي" فتراجع بنسبة 1.71%، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنحو 0.6%.

وانخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.4% وكان مؤشر بورصة عمّان الأقل انخفاضا بنسبة تراجع 0.08%.

وقال أحمد ناشي محلل الأسواق المالية في شركة CFI للتداول بمصر، لزاوية عربي، إن التصعيدات العسكرية بين إيران وإسرائيل، وما تبعها من ارتفاع أسعار النفط زادت من مخاوف الأسواق، ووضعت أسواق المال في حالة ترقب.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت الأربعاء فوق مستوى 75 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من شهر.

"المخاوف من ارتفاع أسعار النفط قد تجعل البنوك المركزية تبطئ من سياستها التيسيرية فيما يتعلق بأسعار الفائدة بسبب مخاوف التضخم، هذا أيضا يلقي بضغوط على أسواق الأسهم،" وفق ناشي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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