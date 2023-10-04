وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، يوم الأربعاء، على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية شطب اختياري من البورصة، بحسب بيان من البورصة.

وقررت لجنة القيد أن يتم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية اعتبارا من نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر الجاري، وفق البيان.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية وافقت في أغسطس الماضي على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية.

وجاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من البورصة، فيما توصلت الشركة لاتفاق مع الحكومة المصرية لبيع نحو 31% من مساهمي المال العام من خلال بنكي الأهلي المصري والاستثمار القومي.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إنه سيتم شراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار في الشركة بعد الشطب بسعر 1250 جنيه (نحو 40.6 دولار) للسهم خلال مدى زمني لا يتجاوز 3 أشهر

ووفق بيان البورصة الأربعاء، فقد قامت الشركة بشراء أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب تمثل نحو 35.6% تقريبا من إجمالي أسهم الشركة المصدرة بسعر 1250 جنيه للسهم الواحد.

وبعد الشطب، سيتم إدراج أسهم الشركة، وفق البيان، بنظام القبول الآلي للأوامر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر، ويتم من خلال هذا النظام التعامل مع الأوراق المالية المصدرة للشركات المشطوبة من البورصة حتى يتمكن المساهمين من التخارج في حالة الرغبة في ذلك.

وشركة عز الدخيلة للصلب - الإسكندرية تابعة لشركة حديد عز المملوكة لرجل الأعمال المصري والسياسي السابق أحمد عز.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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