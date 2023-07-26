* تم التحديث بتفاصيل وتعليق محلل

قررت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية وقف العمل بمؤشر EGX50 EWI بداية من شهر أغسطس المقبل، وفقا لبيان من البورصة الأربعاء.

وتسعى البورصة المصرية لتحديث مؤشراتها وتطوير أدوات السوق، لتشجيع وجذب الشركات للاكتتاب، في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بأزمة سيولة ونقص في توفير العملة الصعبة.

وقالت البورصة في بيانها إن "مؤشر EGX50 EWI يعتبر الأقل استخداما" وفقا لاستطلاع أجرته لـ 17 شركة ضمت شركات بحوث وشركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار.

وEGX50 EWI هو مؤشر خمسيني متساوي الأوزان يضم 50 شركة بينها شركات المؤشر الرئيسي EGX30.

ووفقا لعمرو حسين الألفي، رئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية المصرية، فإن إلغاء المؤشر كان بسبب أن شركات وصناديق الاستثمار لا تتابعه "لأن هناك اهتمام بمؤشرات أخرى" مثل المؤشر الرئيسي EGX30.

ولا يتوقع الألفي أن يكون قرار الإلغاء مؤثراً على أداء الشركات طالما المؤشر لا يحظى باهتمام.

ماذا عن أداء المؤشرات الأخرى؟ وهل كان للمؤشر المحذوف أي مميزات؟

أوضح الألفي أنه بالنظر للمؤشر المستحوذ على الاهتمام الأكبر وهو EGX30 نجد أن سهم أو سهمين يشكلان وزن كبير من المؤشر لأنه خاضع لحجم التداول الحر من كل شركة مدرجة به وأبرز مثال على ذلك هو وزن البنك التجاري الدولي المستحوذ على نحو ثلث المؤشر.

ورغم أن البورصة سعت لحل هذه الأزمة من خلال مؤشر EGX30 Capped بوضع حد أقصى لوزن أي سهم لا يتخطاه لكن لم تُحل أزمة تركز المؤشر في سهم بعينه بنسبة مرتفعة وهذه كانت ميزة في المؤشر الذي تم إلغاؤه، وفقا للألفي.

"المؤشر EGX50 EWI عدد شركاته مناسب، وهو متعادل الأوزان، وهو ما ينقص المؤشرات المنبثقة عن مؤشر EGX30. أما بخصوص باقي المؤشرات فأرى أن كل مؤشر لا بد وأن يكون له نسختان: مؤشر سعري لحركة أسعار الأسهم ومؤشر للعائد الكلي (Total Return)."

وبحسب الألفي "إلغاء المؤشر الخمسيني متساوي الأوزان لا يعني حل المشاكل الأساسية (للبورصة)، وهذا يتطلب تطوير المؤشر الرئيسي EGX30 وفي رأيي يمكن أن يتم تطوير مؤشر EGX30 بجعله متساوي الأوزان".

يذكر أن البورصة المصرية تفتقد بشكل عام بعض التقنيات التكنولوجية وبها ضعف في توافر بعض البيانات. وقد تأثرت بشكل كبير بالوضع الاقتصادي السيء وتدهور سعر صرف الجنيه أمام الدولار والذي قلل من قيمة الشركات المسجلة بالبورصة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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