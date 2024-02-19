أنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات يوم الاثنين على ارتفاع جماعي، مع ارتفاع رأس المال السوقي بنسبة 0.8% ليبلغ 2.08 مليار جنيه، وتحقيق أسهم عقارية قمم تاريخية.

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" (EGX30) جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 1.12% عند 29,452.4 نقطة، مرتفعا بـ 18.3% منذ بداية العام.

وارتفع المؤشر الرئيسي الاثنين بقيادة سهم البنك التجاري الدولي وسهم مجموعة طلعت مصطفى.

تفاصيل الجلسة

أغلق سهم البنك التجاري الدولي -أكبر بنك خاص في مصر- عند 82.5 جنيه للسهم الاثنين بنسبة ارتفاع 1.4% وبقيم تداول هي الأعلى خلال الجلسة حيث قارب 612 مليون جنيه.

وأغلق سهم مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل في قطاع التطوير العقاري عند 48.31 جنيه للسهم بنسبة ارتفاع 6.76%، وبقيم تداول قاربت 568 مليون جنيه، ليكون ثاني أكبر سهم من حيث قيمة التداولات بجلسة الاثنين بعد البنك التجاري الدولي.

وخلال جلسة الاثنين، وصل سهم طلعت مصطفى بالتعاملات إلى 49.55 جنيه كأعلى سعر تاريخي للسهم خلال جلسة.

وكان سهم شركة أوراسكوم للتنمية للتطوير العقاري الأكثر ارتفاعا بالمؤشر الرئيسي خلال جلسة الاثنين بنسبة ارتفاع 7.7% ليغلق عند 14.61 جنيه للسهم وهي قمة تاريخية جديدة يحققها السهم.

وعلى الجانب الآخر جاء سهما "بلتون" و"إي إف جي القابضة" العاملتين بالقطاع المالي غير المصرفي ضمن أبرز الأسهم المنخفضة بالمؤشر الرئيسي خلال جلسة الاثنين.

وانخفض سهم "بلتون" بنسبة 1.87% الاثنين، مع قيمة تداول مرتفعة بلغت 439.6 مليون جنيه ليكون أعلى ثالث سهم من حيث قيمة التداول في المؤشر الثلاثيني. وأغلق سهم "إي إف جي القابضة" على انخفاض نسبته 0.99% وبقيم تداول 186.8 مليون جنيه.

المؤشر السبعيني

ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 1.64% يوم الاثنين، ليحقق قمة تاريخية جديدة عند 7,490.4 نقطة. ويضم المؤشر أعلى 70 شركة من حيث السيولة والنشاط بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر EGX30.

وكان سهما إعمار مصر وسوديك – التابعتين لشركات إماراتية – ضمن الأكثر تداولا بالمؤشر السبعيني الاثنين.

وارتفع سهم إعمار مصر بنسبة 3.08% الاثنين ليغلق عند 7.03 جنيه للسهم كأعلى سعر إغلاق تاريخي له. وكان السهم وصل خلال تداولات جلسة الاثنين إلى 7.20 جنيه كأعلى سعر تاريخي له خلال جلسة.

وأغلق سهم سوديك على ارتفاع بنسبة 6.16% الاثنين عند 42.02 جنيه كأعلى سعر إغلاق في تاريخ السهم، بعد أن وصل السهم إلى مستوى 47 جنيه وهو الأعلى خلال جلسة تداول.

قيمة التداولات

بلغت قيم التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال جلسة الاثنين 6.7 مليار جنيه مقابل نحو 5.3 مليار جنيه بتداولات الأحد.

واستحوذ القطاع العقاري على أكثر من 35% من قيم تداولات يوم الاثنين بقيمة بلغت نحو 2.4 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بتداولات بنحو 1.1 مليار جنيه بما يمثل حوالي 16% من قيم التداولات.

وخلال جلسة الاثنين سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 59.9 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بقيمة 116.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام مثلت تعاملات المصريين 90.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 2.9% وسجل العرب 6.3%.

وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 2.4 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 560.1 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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