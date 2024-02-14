أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الأربعاء باللون الأخضر لليوم الثالث على التوالي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" (EGX30) بنسبة 0.95% يوم الأربعاء. كما قفز المؤشر السبعيني بنسبة 2.05%.

وأغلق المؤشر السبعيني عند 7,140.85 نقطة وهي أعلى قمة تاريخية جديدة يصل إليها المؤشر.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بقيادة سهم البنك التجاري الدولي والذي ارتفع بنسبة 1.15% خلال جلسة الأربعاء بقيم تداول بلغت 270.5 مليون جنيه. وجاء سهم القلعة كأعلى نسبة ارتفاع بلغت 14.97% وبأعلى قيم تداول بلغت 849.3 مليون جنيه.

وأغلق سهم القلعة عند 3.38 جنيه وهو أعلى سعر وصل إليه السهم منذ أول أغسطس 2019.

وبلغت قيم التداول بالسوق الأربعاء 5.3 مليار جنيه مقابل 6.7 مليار جنيه الثلاثاء. وسجل الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 23.4 مليون جنيه و6.5 مليون جنيه على التوالي وذلك بعد استبعاد الصفقات.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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