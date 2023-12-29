قالت مجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند) الإماراتية يوم الجمعة، إنها أنهت مناقشات زيادة محتملة لحصتها في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية، وفق بيان لبورصة أبو ظبي.

وتمتلك مجموعة اتصالات، التي تأسست عام 1976 ومقرها أبوظبي، النسبة الأكبر من أسهم شركة موبايلي بنحو 27.99%، وفقا للموقع الإلكتروني لموبايلي.

ووفقا للبيان، يأتي هذا القرار بعد فترة من المناقشات، التي لم تتمكن من خلالها المضي قدما بالصفقة المحتملة لذلك قررت المجموعة عدم متابعتها.

وفي مارس 2022، تقدمت مجموعة اتصالات بعرض لزيادة حصتها في "موبايلي" إلى 50% بالإضافة إلى سهم واحد، بسعر مقترح 47 ريال سعودي للسهم (12.5 دولار).

وموبايلي، هي مشغل لخدمات المحمول في السعودية وتأسست في 2004، وعقدت الشركة اتفاقية إدارة مع اتصالات مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد، وفقا لملف الشركة على البورصة السعودية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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