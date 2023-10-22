سيبدأ إدراج وتداول أسهم شركة ريال للاستثمار والتنمية في البورصة السعودية، بداية من الثلاثاء المقبل 24 أكتوبر، وفقا لبيان من تداول السعودية الأحد.

وطرحت الشركة 9% من أسهمها للاكتتاب العام بالبورصة السعودية وسيتم تداولها في السوق الموازية "نمو"، وهو منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج بمتطلبات إدراج أقل.

وتنشط الإدراجات والطروحات في البورصة السعودية وأسواق الخليج في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

وشركة ريال للاستثمار والتنمية السعودية تأسست 1993 وتعمل في نشاط بيع وتأجير السيارات. ولديها أسطول مكون من 3221 مركبة.

للمزيد: تفاصيل اكتتاب شركة ريال للاستثمار بسوق نمو بالبورصة السعودية

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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