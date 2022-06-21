ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن تركزت مخاوف المستثمرين على نقص إمدادات النفط والمشتقات النفطية.

وقفز كل من خام برنت بنحو 1% إلى 115.21 دولار للبرميل وخام غرب تكساس بنسبة 2.2% مقارنة بيوم الجمعة إلى 112.01 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

وكانت أسعار النفط الأسبوع الماضي قد سجلت أول تراجع أسبوعي منذ نحو شهرين نتيجة مخاوف الأسواق من تباطؤ النمو العالمي بعد أن رفع الفيدرالي أسعار الفائدة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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