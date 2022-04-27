واصلت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء وسط توترات جيوسياسية متصاعدة مع قطع روسيا إمدادات الغاز إلى بولندا، في حين عززت آمال التحفيز الاقتصادي الصيني توقعات الطلب، وفقا لرويترز.

وارتفع خام برنت بنسبة 0.4% إلى 105.43 دولار للبرميل وصعد خام غرب تكساس 0.1% إلى 101.82 دولار للبرميل.

وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى بولندا يوم الأربعاء، في تصعيد كبير للخلاف الروسي الغربي بسبب الحرب على أوكرانيا.

فيما قال البنك المركزي الصيني أنه يسعى لدعم النمو الاقتصادي على خلفية الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي جديد لفيروس كورونا والإغلاق الكلي. والصين من أكبر مستهلكي النفط في العالم، ويؤثر مستوى الطلب لديها على أسعار الطاقة عالميًا.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن مخزونات الخام في وقت لاحق يوم الأربعاء.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:أحمد فتيحة ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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