

عادت أسعار النفط للارتفاع يوم الخميس، مع تجدد المخاوف بشأن نقص الإمدادات بعدما فرضت واشنطن عقوبات على شركات نفط إيرانية في سوق مضغوط بالفعل.

ارتفع خام برنت بنسبة 0.2% إلى 100.85 دولار للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 0.2% إلى 98.71 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات على كيانات تعمل في مجال نقل وبيع المنتجات النفطية الإيرانية.

ولم تفض مفاوضات أمريكا وإيران حول إعادة إحياء اتفاق البرنامج النووي الإيراني إلى نتيجة الشهر الماضي، والذي كان من شأنه ضخ مزيد من النفط في السوق لتعويض نقص الخام الروسي الخاضع أيضا لعقوبات.

ويعاني السوق من ضغوط نقص الإمدادات ومخاوف من ركود اقتصادي، مع تقلص صادرات ليبيا التي أعلنت القوة القاهرة في خليج سرت بسبب وقف الإنتاج والشحن.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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