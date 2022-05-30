ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهرين يوم الاثنين، بحسب رويترز، مع ترقب نتيجة اجتماع الاتحاد الأوروبي اليوم وغدا لمناقشة حظر النفط الروسي.

زاد خام برنت بنسبة 0.4% إلى 119.89 دولار للبرميل وخام غرب تكساس بنسبة 0.5% إلى 115.67 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

وترتفع الأسعار مع توقعات بشح المعروض في حال حظر النفط الروسي مع اتجاه أوبك + لزيادة الإنتاج وفقا لما هو مقرر مسبقا في اجتماعها يونيو المقبل وليس أكثر، على الرغم من زيادة الطلب على البنزين والديزل ووقود الطائرات قبل ذروة موسم الطلب الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا