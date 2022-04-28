تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، مع التزام المستثمرين الحذر بشأن تضاؤل ​​الطلب على الوقود في الصين - أكبر مستورد للنفط في العالم- بسبب قيود كوفيد، بحسب رويترز.

وانخفض خام برنت بنسبة 1.41% إلى 103.84 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس بنسبة 1.36% إلى 100.63 دولار للبرميل.

أغلقت العاصمة الصينية بكين بعض الأماكن العامة وعززت عمليات التفتيش في أماكن أخرى يوم الخميس حيث شرع معظم سكان المدينة البالغ عددهم 22 مليون في إجراء المزيد من الاختبارات الجماعية لكوفيد-19 بهدف تجنب إغلاق يشبه شنغهاي، بحسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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