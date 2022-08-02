تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مع توقعات قاتمة بشأن الطلب على الوقود، فيما تخيم أجواء الترقب على اجتماع أوبك+ الذي سينعقد يوم الأربعاء لتحديد ما إذا كان منتجو النفط سيزيدون المعروض أم لا.

وانخفض خام برنت 0.8% إلى 99.26 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 0.7% إلى 93.22 دولار للبرميل، حسب رويترز.

وعلى جانب الطلب تتصاعد المخاوف من ركود صناعي، وقيود الصين الصارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتي أبطأت الإنتاج.

ويأتي تراجع أسعار النفط يوم الثلاثاء صبيحة إعلان الولايات المتحدة فرضها عقوبات على بضع شركات قالت إنها ساعدت في بيع نفط ومنتجات بتروكيماوية إيرانية بعشرات ملايين الدولارات، وهي خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط على طهران لكبح برنامجها النووي، بينما لم يتم التوصل لاتفاق نووي جديد بما يسمح بعودة النفط الإيراني للأسواق.

ويساهم في حالة الغموض التي تخيم على الأسواق احتمالية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، على الرغم من تحذيرات بكين ضد ذلك، والتي ستكون أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى لتايوان منذ أكثر من 25 عام، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، بحسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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