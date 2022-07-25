تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين مع تنامي المخاوف من أن تؤدي زيادة مرتقبة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى إضعاف الطلب.

وانخفض خام برنت 0.7% إلى 102.53 دولار للبرميل وكذلك خام غرب تكساس 0.8% إلى 93.93 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

ضمن جهوده لمواجهة ارتفاع معدل التضخم، من المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه في 26- 27 يوليو الفائدة بـ 0.75%، بحسب رويترز.

أما من حيث توفر الإمدادت، من المتوقع أن يرتفع إنتاج ليبيا من النفط إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا خلال الفترة القليلة المقبلة، وفقا لبيان من المؤسسة الوطنية للنفط يوم 23 يوليو وهو ما قد يدعم الأسواق فيما لا تزال المخاوف قائمة بشأن نقص إمدادات الخام الروسي بفعل العقوبات وعدم التوصل لاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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