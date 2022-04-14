تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، بعد ارتفاعها بحدة في النصف الأول من الأسبوع، حيث يترقب التجار زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية مقابل شح الإمدادات العالمية.

تراجع خام برنت 0.4% عند 108.33 دولارللبرميل، وتراجع خام تكساس 0.7%، عند 103.56 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

حذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء أنه بداية من مايو، قد يتم إغلاق ما يقرب من 3 مليون برميل يوميا من النفط الروسي بسبب العقوبات أو الحظر الطوعي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، إنه على الرغم من الإشارات إلى استمرار تعطل الإمدادات العالمية، ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من 9 مليون برميل الأسبوع الماضي، مدفوعة جزئيا بالإصدارات من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد.

تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى بكثير من المستويات المتوقعة، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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