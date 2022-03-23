

من المتوقع أن تواصل أسعار النفط تقلبها خلال الأشهر المقبلة نتيجة التطورات الجيوسياسية وضبابية توقعات النمو، ولكن لحد هذه اللحظة يتجه تحالف أوبك بلس - المسؤول عن حوالي 40% من إنتاج النفط العالمي - لعدم تغيير الزيادة في الانتاج في اجتماعه الأسبوع المقبل.

ولا يزال الوضع الحالي يخيم عليه موقفان أساسيان، واحد تتزعمه أوبك وحلفاؤها - وعلى رأسهم روسيا والسعودية الذين يشكلون تحالف أوبك + - وهو ان زيادة الأسعار الحالية لا علاقة لها بسياسة الإنتاج التي تتخذها المنظمة.

أما الرأي الآخر يأتي من أمريكا وحلفائها الغربيين والذين يرون دور لأوبك+ في ضبط الأسعار من خلال زيادة الإنتاج.

وفي تصريح له يوم الاربعاء، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن أسواق الطاقة العالمية ستنهار اذا ما تم فرض عقوبات على النفط والغاز الروسي مشيراً الى أن أسواق النفط تعاني من نقص بقرابة 1 مليون برميل يومياً.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاربعاء أنه لن يقبل الدفع مقابل امدادات الغاز الا بالروبل، لا بالدولار واليورو.

فما مدى تأثير كل هذه التصريحات على تغيير موقف مجموعة أوبك + تجاه الانتاج وهل من مجال لزيادة الامدادات بشكل أكبر؟

يؤكد مصدر في تحالف أوبك + أنه لحد الآن الزيادة تسري بحسب الخطة المعدة مسبقاً.

موقف أوبك

كانت دول أوبك + التي تضم أكبر منتجي النفط في العالم مثل روسيا والسعودية، قررت في مطلع مارس إبقاء الحال على ما هو عليه والاستمرار بزيادة شهرية في الإنتاج قدرها 400 ألف برميل/يوم بدون تغيير.

ويجتمع تحالف أوبك + مجددا في 31 مارس لمراجعة سياسة الإنتاج.

"أتوقع أن تشهد الاسعار المزيد من التقلب، عوامل كثيرة تقود الاسعار حالياً وأوبك لا علاقة لها بتحرك الأسعار لاسيما التقلبات لا من قريب ولا من بعيد،" وفقاً لمسؤول في أوبك +، آثر عدم ذكر اسمه.

وأضاف أنه لا يتوقع حصول أي "تغيرات فورية" في سياسة الانتاج لافتاً الى أن المجموعة ستشدد على ضرورة الاستثمار لتلبية الطلب المستقبلي.

أما علي عبد الله الريامي مؤسس شركة قوس للأعمال العٌمانية حالياً وعمل في السابق مدير عام التسويق في وزارة الطاقة العمانية فأشار الى أن "ارتفاع الأسعار الى مستويات عليا حدث بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، فـ 20% من السعر أو أكثر هو بسبب الأحداث الجيوسياسية."

وأضاف أن خطة زيادة الانتاج المتفق عليها نجحت والا "كانت الأسواق ستغرق بالنفط".

وقال الريامي "أعتقد أن الظروف حالياً لا تسمح لمناقشة زيادة في الإنتاج... أعتقد أن الاتفاق سيكون "العمل كالمعتاد"--نفس الزيادة-- أي 400 ألف برميل يومياً."

وقارب سعر برنت 140 دولار للبرميل يوم 7 مارس بعد تشديد العقوبات على روسيا إثر العملية العسكرية التي تشنها على أوكرانيا، قبل أن يتراجع في حركة "تصحيح" بحسب الريامي.

ووصل سعر خام برنت الأربعاء إلى حوالي 120 دولار للبرميل.

ونشرت منظمة أوبك في تقريرها الشهري الأسبوع الماضي "أن تحديات الاقتصاد العالمي لا سيما تلك المتعلقة بتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم والاضطراب الجيوسياسي المستمر ستؤثر على الطلب على النفط في مختلف المناطق".

موقف أمريكا والغرب

تحاول أمريكا والدول الغربية إقناع الدول المنتجة للنفط - على رأسها الأعضاء بأوبك - زيادة الإمدادات للتعويض عن أي نقص من النفط الروسي مع إحجام بعض الشركات والدول شراء النفط من روسيا.

وفيما لا تزال الدول الاوروبية منقسمة حول استهداف قطاع النفط والغاز من العقوبات، قالت وكالة الطاقة الدولية إن 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي ومنتجاته قد لا تصل إلى الأسواق مع بداية أبريل.

والأسبوع الماضي، قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بزيارة السعودية والإمارات لحثهما على زيادة الإنتاج، وهما الدولتان الوحيدتان في أوبك ذات قدرة على ضخ المزيد من النفط ولكن لم تثمر مجهوداته عن شيء.

"لدى السعودية حوالى 2 إلى 2.5 مليون برميل يوميا من الإنتاج الفائض...أما الإمارات، فلديها حوالى مليون برميل إنتاج فائض يوميًا،" بحسب روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة "قمر إنرجي" للاستشارات ومقرها دبي.

وقد نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر ان كل من ولي عهد السعودية وولي عهد الإمارات رفضا تلقي مكالمة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد نفى البيت الأبيض خبر رفض ولي العهد السعودي مكالمة بايدن.

توقعات الطلب على النفط

كانت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي قد أعلنت عن خفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الفترة من الربع الثاني وحتى الربع الرابع من العام بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً.

وقد شددت السعودية هذا الأسبوع أنها تخلي مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية في ظل الهجمات الأخيرة على منشآت نفطية سعودية.

وتوقع ميلز أن ترتفع أسعار النفط أكثر على المدى المتوسط مع احتمال تعطل إمدادات النفط الروسي. وعلى الرغم من أن أوبك بلس وافقت على زيادة الانتاج بـ400 ألف برميل يوميا كل شهر لا تستطيع كل الدول الاعضاء الوفاء بالحصص، بحسب ميلز الذي أشار الى أن الزيادة الفعلية هي أقرب الى 200 ألف برميل يومياً.

وقد أظهر أحدث تقرير لتحالف "أوبك+" أنه لا يزال بعض المنتجين يقصرون عن الوفاء بحصص الإمدادات المتفق عليها، فيما قالت مصادر لرويترز، أن "أوبك+" لم تحقق هدفها الإنتاجي بأكثر من مليون برميل يوميا في فبراير، بموجب اتفاقها لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

"ستحاول الإمارات الضغط على أوبك لزيادة الإنتاج في حال ارتفعت الأسعار أكثر ولكنها ستحتاج الى اتفاق مع السعودية وكي يتحقق هذا الأمر على السوق أن يشهد المزيد من الشح في الإمدادات،" بحسب ميلز.

وقد قال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة في وقت سابق هذا الشهر إن بلاده ستشجع أوبك على النظر في زيادة الإنتاج لسد فجوة الإمدادات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وهو ما نفاه لاحقا في تغريدة عبر تويتر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، قائلا ان الإمارات ملتزمة باتفاقية أوبك+ وآليتها الحالية لتعديل الإنتاج الشهري.

وما بين أوبك وحلفائها وأمريكا وحلفائها، يتأرجح سعر برميل النفط بشكل كبير لدرجة جعلت بعض الشركات في دبي - والتي تعرف بأكثر الدول العربية رفاهية - تقلل من حركة موظفيها لتحجيم كمية الوقود، بحسب قاطنين في الإمارة، وسط مخاوف من زيادات قادمة في أسعار النفط.

و بحسب امريتا سن، مديرة الابحاث في مؤسسة انرجي اسبكتس لاستشارات الطاقة في مداخلة امام لجنة الخزينة البريطانية لبحث آثار العقوبات الروسية الأسبوع الماضي: "كي نرى أي تأثير على الطلب يجب على الأسعار ان تصل الى مستويات قريبة من 160 دولار".

(إعداد: ريم شمس الدين، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: rim.shamseddine@lseg.com)