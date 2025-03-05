تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

استثمارات مرتقبة في أول صندوق استثمار مباشر مصري في الأسهم العامة (PIPE)

يخطط صندوق سي ثري كابيتال 1 أو 1 C3 Capital للاستثمار المباشر في الأسهم المتداولة (PIPE) ببورصة مصر، لاستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار جنيه (29.6 مليون دولار) للاستحواذ على حصص في 4 إلى 6 شركات مدرجة بالبورصة خلال عام 2025، وفق أحمد حسين، الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار بشركة سي ثري لإدارة صناديق الاستثمار لزاوية عربي.

"مستهدفين نستثمر مبلغ خلال السنة دي .. ما بين مليار – مليار ونص جنيه في 4 – 6 شركات مدرجة بالبورصة المصرية خلال عام 2025،" وفق حسين، الذي لم يفضل الكشف عن القطاعات المستهدفة للصندوق.

تم الإعلان عن الصندوق، وهو الأول من نوعه يُطلق من داخل مصر، يوم الاثنين، وستديره شركة سي ثري لإدارة صناديق الاستثمار المشتركة بين مجموعة سي آي كابيتال القابضة وكومباس كابيتال للاستثمارات المالية المصريتين.

وجمع الصندوق التزامات من مستثمرين بنحو 1.8 مليار جنيه في الإغلاق الأول، ويُتوقع أن يصل حجم الالتزامات إلى 3 مليار جنيه لدى الإغلاق النهائي.

ومن بين المستثمرين في الإغلاق الأول بنك مصر، البنك التجاري الدولي مصر، بنك قناة السويس، شركة إي فاينانس المدرجة بالبورصة، ميد بنك، وشركة مصر لتأمينات الحياة.

ويركز الصندوق على الاستثمار في شركات مدرجة بالبورصة، من خلال حصص أقلية مؤثرة تتراوح بين 10 - 30%، ما يجعل له دور فعال في مجلس إدارة هذه الشركات.

وتوقع الرئيس التنفيذي الإغلاق النهائي للصندوق خلال هذا العام.

أسعار الذهب

خلال التعاملات الصباحية الأربعاء، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4130 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4720 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعادت أسعار الذهب للارتفاع هذا الأسبوع، بعد أن شهدت تراجع ملحوظ في عطلة الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار

بلغ سعر الدولار في البنوك 50.58 للشراء و50.68 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية صباح الأربعاء.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.43 للشراء، و51.28 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ارتفاع الاحتياطيات الدولية

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري، خلال فبراير، إلى 47.393 مليار دولار، مقابل 47.265 مليار دولار في يناير، وفق بيانات المركزي.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا